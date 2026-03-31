Maart was héél belangrijk voor Apple: deze aankondigingen heb je gemist

Apple heeft in de maand maart relatief veel producten gepresenteerd en ook aankondigingen gedaan – we zetten ze allemaal voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft in de maand maart voor bijna alle productcategorieën wel een nieuwe versie gepresenteerd en ook nieuwe software uitgebracht. Voor het geval je iets gemist hebt, zetten we alle aankondigingen voor je onder elkaar.

iPhone 17e

De iPhone 17e is de eerste iPhone van 2026 en werd op 2 maart door Apple gepresenteerd. Het instapmodel van de iPhone 17-serie draait op de A19-chip en beschikt over MagSafe. Je krijgt standaard 256 GB aan opslagruimte bij te iPhone 17e, die verkrijgbaar is in de kleuren Zwart, Wit en Zachtroze.

iPad Air 2026

Apple kondigde op 2 maart ook de iPad Air 2026 aan. Deze heeft het ontwerp van de iPad Air 2025 meegekregen en is opnieuw beschikbaar in de twee bekende formaten (11 en 13 inch). De iPad Air 2026 is voorzien van de razendsnelle M4-chip en daarnaast zit de N1-chip van Apple ook in de tablet ingebouwd. Daarbij draait de nieuwe Air nu standaard 12 GB werkgeheugen.

MacBook Air 2026

De MacBook Air 2026 presenteerde Apple op 3 maart. Deze MacBook heeft een M5-chip en is daardoor weer een stuk sneller dan zijn voorganger. De Air heeft nu standaard dubbel zoveel opslagruimte (512 GB in plaats van 256 GB) en is voorzien van een N1-chip die WiFi 7 ondersteunt. Dat betekent sneller internet en een stabielere draadloze verbinding.

MacBook Pro 2026

Ook de MacBook Pro 2026 presenteerde Apple op 3 maart. Deze MacBook Pro heeft een M5 Pro- of een M5 Max-chip. Apple heeft nog geen ander product voorzien van deze krachtige processors. Bij de M5 Pro-chip kun je twee 6K-beeldschermen aansluiten, bij de M5 Max-chip kom je tot vier externe displays. Nanotextuur blijft eveneens beschikbaar bij de nieuwe MacBook Pro.

Studio Display en Studio Display XDR

Op 3 maart kwam Apple met nog twee verrassingen: een nieuwe Studio Display en Studio Display XDR, verkrijgbaar in standaard­glas of glas met nano­textuur. De nieuwe Studio Display is een 27-inch 5K Retina-scherm met een 12-megapixel Center Stage-camera. De Studio Display XDR is een 27-inch 5K Retina XDR-scherm met mini-led achtergrondverlichting, bij uitstek geschikt voor HDR-videobewerking en 3D-rendering.

MacBook Neo

Op 4 maart presenteerde Apple de MacBook Neo. Dat is een opvallende laptop, want het is de eerste Mac met een iPhone-chip. De laptop is daardoor energiezuinig én enorm goedkoop. Verder heeft de MacBook Neo twee usb-c-poorten (1x USB 2 en 1x USB 3), maar ontbreekt MagSafe voor de lader van de andere MacBooks. Hij komt in een paar leuke kleuren: Zilver, Blos, Citrus en Indigo.

AirPods Max 2

Op 16 maart presenteert Apple plotseling de AirPods Max 2. De kleuren en de batterijduur van 20 uur zijn niet veranderd, maar er zit nu wel een H2-chip in in plaats van een H1. Verder is de ruisonderdrukking zo’n 1,5 keer beter geworden en worden de functies Gepersonaliseerd volume, Gespreksdetectie en Live Vertalen ondersteund. Adaptieve audio past tot slot het geluid aan jouw omgeving aan.

WWDC 2026

Naast alle nieuwe hardware deed Apple in maart nog meer aankondigingen. Zo heeft het bedrijf op 23 maart bekendgemaakt wanneer de WWDC 2026 gaat plaatsvinden. Op maandag 8 juni 2026 onthult Apple de grootste en belangrijkste software-updates van het jaar, en dat zijn iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27, tvOS 27 en visionOS 27.

iOS 26.4

Verder kwam Apple in maart ook nog met nieuwe software-versies. Zo presenteerde Apple op 24 maart iOS 26.4, de meest recente versie van iOS 26 en de grootste update van iOS 26 die er in 2026 is. De update brengt veel nieuwe functies naar je iPhone, onder andere voor de app Muziek en de app Podcasts. Ook zijn er nieuw emoji beschikbaar gekomen.

iOS 26.5 bèta 1

Op 30 maart bracht Apple ten slotte nog iOS 26.5 bèta 1 uit voor ontwikkelaars. Deze versie bevat geen nieuwe Siri-functies, maar wel belangrijke wijzigingen voor de Europese Unie en aanpassingen aan functies die wereldwijd beschikbaar zijn. Er zijn onder meer updates voor de apps Apple Kaarten en Apple Boeken. De uiteindelijke versie van iOS 26.5 verwachten we in mei 2026.

Nooit meer iets missen?

Wil je nooit meer iets missen van alle aankondigingen en presentaties van Apple? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!