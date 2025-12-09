Apple brengt regelmatig een nieuwe versie van iOS uit. Maar tot wanneer krijgt jouw iPhone nog iOS-updates? Bekijk hier het iPhone update overzicht!
Lees verder na de advertentie.
iPhone-update overzicht per model: tot wanneer krijgt jouw iPhone updates?
Wanneer je een iPhone hebt gekocht komt het toestel met een voorgeïnstalleerde versie van het besturingssysteem (iOS). Vaak staat er dan meteen ook al een update voor je klaar. Maar belangrijker om te weten is natuurlijk hoe lang je jouw iPhone nog kunt blijven updaten. Apple geeft elke iPhone meestal jarenlang ondersteuning met updates, maar op den duur valt het doek voor elk toestel.
Meestal kun je erop rekenen dat je zo’n vijf tot zes jaar iOS-updates krijgt. Daarna krijg je vaak nog een paar jaar lang veiligheidsupdates van Apple.
Zoals je hieronder kunt zien, zijn er behoorlijk veel iPhones die de meest recente versie van iOS nog kunnen draaien. Wil je weten hoe lang jouw iPhone nog updates krijgt? Check dat in het onderstaande iPhone update-overzicht! De nieuwste versie van Apple’s besturingssysteem is iOS 26.
- iPhone 17 Pro Max: ondersteuning tot ongeveer 2030;
- iPhone 17 Pro: ondersteuning tot ongeveer 2030;
- iPhone Air: ondersteuning tot ongeveer 2030;
- iPhone 17: ondersteuning tot ongeveer 2030;
- iPhone 16e: ondersteuning tot ongeveer 2029;
- iPhone 16 Pro Max: ondersteuning tot ongeveer 2029;
- iPhone 16 Pro: ondersteuning tot ongeveer 2029;
- iPhone 16 Plus: ondersteuning tot ongeveer 2029;
- iPhone 16: ondersteuning tot ongeveer 2029;
- iPhone 15 Pro Max: ondersteuning tot ongeveer 2028;
- iPhone 15 Pro: ondersteuning tot ongeveer 2028;
- iPhone 15 Plus: ondersteuning tot ongeveer 2028;
- iPhone 15: ondersteuning tot ongeveer 2028;
- iPhone 14 Pro Max: ondersteuning tot ongeveer 2027;
- iPhone 14 Pro: ondersteuning tot ongeveer 2027;
- iPhone 14 Plus: ondersteuning tot ongeveer 2027;
- iPhone 14: ondersteuning tot ongeveer 2027;
- iPhone 13 Pro Max: ondersteuning tot ongeveer 2026;
- iPhone 13 Pro: ondersteuning tot ongeveer 2026;
- iPhone 13 mini: ondersteuning tot ongeveer 2026;
- iPhone 13: ondersteuning tot ongeveer 2026;
- iPhone 12 Pro Max: ondersteuning tot ongeveer 2025;
- iPhone 12 Pro: ondersteuning tot ongeveer 2025;
- iPhone 12 mini: ondersteuning tot ongeveer 2025;
- iPhone 12: ondersteuning tot ongeveer 2025;
- iPhone SE (2020): ondersteuning tot ongeveer 2025;
- iPhone 11 Pro Max: ondersteuning tot ongeveer 2025;
- iPhone 11 Pro: ondersteuning tot ongeveer 2025;
- iPhone 11: ondersteuning tot ongeveer 2025;
- iPhone XS Max (2018) iOS 18.7.1 (laatste versie);
- iPhone XS (2018): iOS 18.7.1 (laatste versie);
- iPhone XR (2018): iOS 18.7.1 (laatste versie);
- iPhone X (2017): iOS 16.7.11 (laatste versie);
- iPhone 8 Plus (2017): iOS 16.7.12 (laatste versie);
- iPhone 8 (2017): iOS 16.7.12 (laatste versie);
- iPhone 7 Plus (2016): iOS 15.8.5 (laatste versie)
- iPhone 7 (2016): iOS 15.8.5 (laatste versie);
- iPhone SE (2016): iOS 15 (laatste versie);
- iPhone 6S Plus (2015): iOS 15.8.5 (laatste versie);
- iPhone 6S (2015): iOS 15.8.5 (laatste versie);
- iPhone 6 Plus (2014): iOS 12.4.7 (laatste versie);
- iPhone 6 (2014): iOS 12.4.7 (laatste versie);
- iPhone 5S (2013): iOS 12.4.7 (laatste versie);
- iPhone 5C (2013): iOS 10.3.2 (laatste versie);
- iPhone 5 (2012): iOS 10.3.2 (laatste versie);
- iPhone 4S (2011): iOS 9.3.5 (laatste versie);
- iPhone 4 (2010): iOS 7.1.2 (laatste versie);
- iPhone 3GS (2009): iOS 6.1.6 (laatste versie);
- iPhone 3G (2008): iOS 4.2.1 (laatste versie);
- iPhone (2007): OS 3.1.3 (laatste versie);
Hierboven zie je in welk jaar een iPhone de laatste grote update krijgt. Dat betekent nog wel dat je toestel ook de kleine updates nog ontvangt die bij deze update horen. Zo krijgt een met iOS 26 ook updates als iOS 26.2.
Wanneer je iPhone geen software-updates meer krijgt, kun je het toestel nog wel gebruiken. Je iPhone blijft dan draaien op de vorige iOS-versie met alle basisfuncties die je nodig hebt, zoals mailen, foto’s maken en internetten.
Houd er wel rekening mee dat apps van derden na verloop van tijd een nieuwere iOS-versie nodig hebben. Vooral als je veel apps gebruikt zoals WhatsApp is het goed om te checken of die nog werken op jouw oudere model.
Werken de apps niet meer die je wilt gebruiken? Of is je iPhone echt toe aan vervanging? Dan wordt het tijd om een nieuwe te kopen. Maar welke? Check dan ons iPhone-overzicht. Dan ben je er zo achter welke iPhone voor jou het beste is en weet je zeker dat niet teveel gaat betalen.
Apple-toestellen werken met het besturingssysteem iOS (iPhone Operating System). Apple komt vrijwel elk jaar met een nieuwe, grote update voor de toestellen.
Om te checken welke iOS-versie je eigen iPhone op dit moment heeft, tik je op ‘Instellingen > Algemeen > Info’. Achter ‘iOS-versie’ zie je het besturingssysteem staan.
Standaard geeft je iPhone zelf aan wanneer er een nieuwe update klaarstaat, maar dat kan soms wel eventjes duren. Je kunt ook op elk moment zelf even checken of er een update beschikbaar is. Dat doe je door te tikken op ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’.
Updates voor iOS komen vrijwel altijd met nieuwe functies en lossen fouten op. Beveiligingsupdates zijn uitsluitend gericht zijn op het dichten van kwetsbaarheden in oudere iOS-versies zonder extra functies toe te voegen. Meestal krijgen oude iPhones die geen iOS-updates meer krijgen nog een paar jaar lang deze beveiligingsupdates.
Wil je altijd op de hoogte blijven van het meest recente Apple-nieuws? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!