Microsoft Surface vs MacBook Neo: zo groot zijn de (prijs)verschillen

De MacBook Neo is een directe concurrent voor de Microsoft Surface Laptop 13 – reden genoeg om eens te kijken naar alle (prijs)verschillen.

Microsoft Surface Laptop 13 vs MacBook Neo

Apple heeft in maart 2026 de goedkoopste MacBook ooit uitgebracht: de MacBook Neo. Dat heeft het bedrijf voor elkaar gekregen door er geen computerchip in te stoppen, maar een snelle iPhone-chip. Verder is het toetsenbord niet verlicht en wordt er ook geen oplader meegeleverd. De Neo is daardoor zelfs een stuk goedkoper (€ 659,-) dan de Microsoft Surface Laptop 13 (zo’n 1100 euro). Dit zijn alle (prijs)verschillen tussen de laptops.

Besturingssysteem

Een van de grootste verschillen tussen de laptops zit in het besturingssysteem. De laptop van Microsoft draait uiteraard op Windows 11, de MacBook Neo draait op macOS. Wat je fijner vindt, is natuurlijk heel persoonlijk. Het hangt er waarschijnlijk ook van af of je ook al meerdere andere Apple-apparaten gebruikt.

Prestaties

De Surface Laptop 13 is iets sneller dan de MacBook Neo, maar het verschil is niet heel groot. De laptop van Microsoft draait op een processor die is geklokt op 3,2 GHz. Die van de Neo blijft steken op 2 GHz. Het grootste verschil zit echter in de hoeveelheid werkgeheugen. In de Neo zit 8 GB, in de Surface zit maar liefst het dubbele, en je kunt zelfs kiezen voor 32 GB of 64 GB. Of je dat echt nodig hebt, is echter de vraag. De Neo is voor de meest mensen namelijk ruimschoots snel genoeg.

Behuizing en scherm

Beide laptops zijn gemaakt van aluminium en zijn met zo’n 1,22 kg nagenoeg even zwaar. Ook de afmetingen zijn vergelijkbaar. De Neo is alleen ietsje langer en ietsje dikker. Dankzij de passieve koeling is de Neo ook wat stiller dan de Surface. Qua kleuren kun je bij de Surface kiezen uit Zilver, Grijs en Paars, en bij de Neo uit Zilver, Blos, Citrus en Indigo.

Verder hebben beide laptops ook een 13-inch scherm. De Neo heeft met 2408 x 1506 pixels wel een hogere resolutie dan de Surface (1920 x 1280 pixels). Kijken we naar de maximale helderheid, dan komt de Neo op 500 nits en de Surface op 400 nits.

Batterijduur

De Surface heeft met 50 Wh een krachtigere batterij dan de Neo (36,5 Wh). Volledig opladen duurt bij beide laptops zo’n twee uur. Hierdoor is de batterijduur van de Microsoft ook langer: 20 uur video kijken ten opzichte van 16 uur video kijken.

Opslag

Op de goedkoopste versies krijg je bij allebei de laptops 256 GB opslagruimte. Wil je meer, dan kun je in beide gevallen kiezen voor 512 GB. Alleen bij de Surface Laptop 13 heb je daarnaast nog de mogelijkheid om voor 1 TB te kiezen.

Conclusie: Microsoft Surface Laptop 13 vs MacBook Neo

De Microsoft Surface Laptop 13 scoort op de meeste punten net wat beter dan de MacBook Neo, maar je betaalt er dus ook meer voor. Afhankelijk van wat je ermee gaat doen, kan het zijn dat je die extra rekenkracht of opslagruimte nodig hebt. Voor de meeste mensen geldt echter dat de MacBook Neo al genoeg te bieden heeft. Wil je graag wat geld besparen, dan is de Neo dus een prima keuze.

