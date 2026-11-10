Odido pakt groots uit (en dat merk je direct op je bankrekening)

Odido pakt momenteel flink uit met verschillende acties. Van een cashback op sim only tot gratis cadeaus zoals een koptelefoon, smart-tv of een MacBook Neo. Dit zijn de deals die je niet wilt missen!

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Dit kun je allemaal cadeau krijgen (van cashback tot MacBook)

Wie op zoek is naar een nieuw telefoon- of internetabonnement, kan momenteel flink profiteren bij Odido. De provider heeft namelijk verschillende acties lopen waarbij je honderden euro’s kunt besparen of zelfs een mooi cadeau ontvangt.

Zo krijg je tot 200 euro cashback bij een sim only-abonnement, ligt er bij een nieuw internetabonnement een flinke korting klaar en kun je bij Mobiel.nl zelfs een MacBook Neo of Nintendo Switch 2 uitzoeken. We zetten de interessantste Odido-deals hieronder voor je op een rij.

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1. Tot 200 euro cashback bij een nieuwe sim only

Wil je overstappen naar Odido en heb je geen nieuwe smartphone nodig? Dan is de sim only-actie bij Mobiel.nl zeker interessant. Als je daar een nieuw Odido-abonnement afsluit, krijg je namelijk een flink bedrag terug op je rekening. Kies je voor een bundel met onbeperkt internet vanaf Unlimited Solo, dan ontvang je maar liefst 200 euro cashback. Bij alle lagere databundels krijg je nog altijd 150 euro terug.

Daardoor wordt een nieuw abonnement bij Odido een stuk aantrekkelijker. Je hoeft dus niet per se voor de duurste bundel te kiezen om van deze actie te profiteren. Zeker als je toch al van plan was om over te stappen, is dit een mooi extraatje.

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2. Sennheiser-koptelefoon cadeau t.w.v. 399 euro

Liever een mooie koptelefoon dan cashback? Ook dan heeft Odido een interessante actie. Bij Belsimpel krijg je namelijk de Sennheiser Momentum 5 Wireless in het zwart helemaal cadeau als je een nieuw tweejarig sim only-abonnement met onbeperkt data afsluit.

Deze draadloze over-ear koptelefoon heeft een adviesprijs van maar liefst 399 euro. Hij beschikt over actieve ruisonderdrukking (ANC), waarmee je storende omgevingsgeluiden buitensluit, en 42mm-drivers voor een helder en gedetailleerd geluid. Ook de accuduur is indrukwekkend: je kunt tot wel 57 uur muziek luisteren voordat je de koptelefoon opnieuw moet opladen. Dankzij de snellaadfunctie levert tien minuten opladen bovendien alweer maximaal zeven uur extra luistertijd op.

Je krijgt dus niet alleen een nieuw mobiel abonnement, maar ook meteen een flinke upgrade van je muziekervaring. De Sennheiser Momentum 5 Wireless is daarmee een aantrekkelijk welkomstcadeau voor iedereen die graag naar muziek, podcasts of audioboeken luistert.

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3. Tot 330 euro korting op Internet en TV bij Odido

Ook als je thuis op zoek bent naar een nieuw internetabonnement, kun je bij Odido flink besparen. Bestel je rechtstreeks bij de provider een tweejarig glasvezelabonnement met internet en tv? Dan krijg je de eerste twaalf maanden korting en betaal je slechts 25 euro per maand. Daarmee bespaar je in het eerste jaar tot 330 euro.

Wil je liever niet meteen twee jaar vastzitten aan een abonnement? Dan kun je ook voor een eenjarig abonnement kiezen. In dat geval krijg je zes maanden korting en betaal je gedurende die periode slechts 26 euro per maand. Zo profiteer je ook bij een kortere looptijd van een aantrekkelijke aanbieding.

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Profiteer van extra korting op je abonnement

Combineer je Internet en TV met een mobiel abonnement van Odido, dan krijg je via Klantvoordeel 5 euro korting per maand op je internetabonnement. Ook op mobiel krijg je extra voordeel: tot 7,50 euro korting per maand op Unlimited of dubbele data en 2,50 euro korting op andere mobiele abonnementen. Je kunt er bovendien voor kiezen om een deel van die korting in te wisselen voor Videoland Basis voor 2,50 euro per maand.



4. Scoor een cadeau naar keuze (met een waarde tot 549 euro)

Bij Mobiel.nl gaat Odido nog een stapje verder. Als je daar een nieuw tweejarig glasvezelabonnement afsluit, kun je namelijk kiezen tussen extra korting of een welkomstcadeau. Vooral die laatste optie is interessant, want je hebt de keuze uit verschillende populaire apparaten. Neem je alleen internet af? Dan kun je bij een internetsnelheid van minimaal 400 Mbps kiezen uit drie cadeaus:

Samsung 50-inch Mini LED 4K-tv (ter waarde van 549 euro)

Dyson Airwrap Origin (ter waarde van 449 euro)

Harman Kardon Aura Studio 5-speaker (ter waarde van 379 euro).

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Sluit je liever een combinatie van internet én tv af? Dan krijg je toegang tot alle bovenstaande cadeaus én een aantal extra opties:

Nintendo Switch 2 (ter waarde van 499 euro)

Apple iPad 11 inch met 128 GB opslagruimte (ter waarde van 499 euro)

MacBook Neo met 256 GB opslagruimte (voor slechts 289 euro i.p.v. 699 euro ).

Vooral die laatste optie is interessant als je toch al een nieuwe laptop kunt gebruiken. Je haalt dan voor een relatief klein bedrag een gloednieuwe MacBook Neo in huis bij je nieuwe internetabonnement.

Profiteer van de Odido-acties zolang ze lopen

Of je nu een nieuw mobiel abonnement zoekt, wilt besparen op je internetrekening of juist een mooie televisie of laptop kunt gebruiken: bij Odido zijn er momenteel verschillende manieren om extra voordeel te pakken. Vergelijk de acties goed, want de beste deal hangt vooral af van het abonnement dat je nodig hebt en het cadeau of voordeel dat je aanspreekt.

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