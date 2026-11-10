Nog nooit was de Apple Watch Series 12 zo goedkoop (en hier scoor je hem)

De Apple Watch Series 12 is nu extra voordelig verkrijgbaar bij Amazon. Heb je al een tijdje een nieuwe Apple Watch op het oog? Dan is dit hét moment om je slag te slaan!

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De Apple Watch Series 12 was nog nooit zo goedkoop

Wil je graag een nieuwe Apple Watch, maar vind je de prijs wat aan de hoge kant? Dan hebben we goed nieuws! Bij Amazon is de Apple Watch Series 12 nu in de aanbieding.

De Apple Watch Series 12 kost bij Apple 449 euro. Maar je kunt de smartwatch nu voordeliger in huis halen bij Amazon. Houd er wel rekening mee dat prijzen kunnen veranderen, dus wacht niet te lang als je interesse hebt! OP = OP!

Het gaat om de 42mm-versie met een zwarte aluminium behuizing en een zwart sportbandje (S/M). Er zijn wat andere kleuren beschikbaar van de Apple Watch Series 12, maar die zijn niet allemaal even goedkoop.

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Apple Watch Series 12 in het kort

De Apple Watch Series 12 heeft veel handige functies. Zo beschikt het horloge over een helder always-on scherm. Daardoor kun je altijd de tijd en andere belangrijke informatie bekijken, zonder eerst je pols te hoeven draaien.

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Ook houdt de smartwatch je gezondheid goed in de gaten. Hij meet onder andere je hartslag, houdt je slaap bij en geeft je een slaapscore. Zo krijg je meer inzicht in hoe goed je ’s nachts hebt geslapen.

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Sport je graag? Dan komt de Apple Watch Series 12 ook goed van pas. Je kunt verschillende workouts bijhouden, van hardlopen en fietsen tot zwemmen. Dankzij de ingebouwde gps kun je bovendien je afgelegde route vastleggen.

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De batterij gaat volgens Apple tot 24 uur mee bij normaal gebruik. Met de energiebesparingsmodus loopt dat zelfs op tot 38 uur. Is de accu leeg? Dan laad je hem in ongeveer 30 minuten weer tot 80 procent op.

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