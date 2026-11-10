Niet wachten op de release: zo haal je GTA VI nu alvast in huis

Nog een week wachten en dan is de grootste game ooit er: GTA VI. Het spel komt pas op 19 november uit, maar is nu al in huis te halen. Weten hoe dat kan? Wij vertellen je het.

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GTA VI verschijnt volgende week: voorkom lange downloadtijden

Na dertien jaar wachten is het eindelijk bijna zover: volgende week verschijnt GTA VI! Het nieuwste deel in de iconische Grand Theft Auto-reeks belooft een spectaculaire game-ervaring.

Kun je niet wachten om Vice City te ontdekken? Dan kun je de game bij Bol en Amazon nu al bestellen. De download-code wordt vanaf 12 november geleverd, zodat je de game alvast kunt downloaden. Dat is ook wel nodig met een bestandsgrootte van ruim 200 GB. Dan ben je helemaal klaar om op de release-dag direct de wereld van GTA in te duiken.

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Heb je nog geen PS5 of Xbox?

Wil je GTA VI volgende week spelen, dan heb je hier wel een console voor nodig. De game verschijnt namelijk (nog) niet op PC. Je hebt de keuze uit een PS5, Xbox Series X of Xbox Series S. Bij de onderstaande winkels zijn de consoles nog op voorraad:

Dit moet je weten over GTA VI

Grand Theft Auto is niet meer weg te denken uit het gamelandschap. Wereldwijd zijn de spellen al meer dan 475 miljoen keer verkocht. Gamers wachten sinds 2013 op een nieuw deel en de trailers beloven een indrukwekkend spektakel.

De game speelt zich af in de fictieve Amerikaanse staat Leonida, gebaseerd op Florida. Een gigantische open wereld met genoeg content om je jaren bezig te houden. Je speelt in de game beide personages: Lucia en Jason.

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Het spel belooft geavanceerder en groter te zijn dan ooit tevoren. Zo kom je niet meer zo snel af van de politie en zijn omstanders meer betrokken. Het speelgebied is in totaal zo’n 2 keer groter in vergelijking met GTA V en is gevuld met extra activiteiten. Denk daarbij aan racen, zwemmen, duiken en nog veel meer. Genoeg om je voorlopig zoet te houden.

GTA VI is nu te bestellen voor de PS5, Xbox Series X en Xbox Series S. Spelen kan vanaf 19 november. Een releasedatum voor PC-spelers is helaas nog onbekend.

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