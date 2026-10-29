Laagste prijs ooit voor deze Apple Watch: nu met 200 euro korting

Ben je opzoek naar een nieuwe smartwatch? Dan hebben wij een deal gevonden die je niet aan je voorbij kan laten gaan! Wij vertellen je alles over deze geweldige aanbieding.

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Laagste prijs ooit: Apple Watch Series 11

Bij Amazon scoor jij nu tijdelijk de Apple Watch Series 11 met 42 mm kast voor 499 euro. Dit is de laagste prijs ooit voor deze Watch. Je slimme horloge wordt geleverd met een zwart sportbandje en gratis bij je thuis bezorgd.

Voordelen van de Apple Watch Series 11

Naast dat deze smartwatch je vertelt hoe laat het is, je ten alle tijden bereikbaar houdt en er ook nog eens modern uitziet, is dit dé smartwatch om je gezondheid te volgen.

De Apple Watch Series 11 kan langdurige tekenen van een hoge bloeddruk herkennen en je waarschuwen bij eventuele risico’s. Verder zie je iedere ochtend als je wakker wordt hoe goed je die nacht hebt geslapen met de Slaapscore. Deze wordt berekend aan de hand van je slaapdoel, de consistentie van je bedtijd en hoe vaak en lang je ’s nachts wakker bent geweest.

Ook heeft de Apple Watch Series 11 een batterij die bij normaal gebruik tot wel 24 uur meegaat en een stevig display dat twee keer zo krasbestendig is als de Series 10, zodat je Apple Watch lang mee gaat.

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Voordelen van Amazon Prime

Amazon heeft een eigen programma onder de naam Amazon Prime, waarmee je profiteert van allerlei voordelen, zoals gratis bezorging en speciale aanbiedingen. Daarnaast krijg je daar ook Prime Video bij, een streamingdienst met een breed aanbod van populaire films en series.

Verder krijg je Amazon Luna, waarop je gratis allerlei games speelt. Tot slot krijg je bij een lidmaatschap van Amazon Prime ook onbeperkte opslag voor al je foto’s met Amazon Photo’s. Dit alles heb je al voor 4,99 euro per maand. Via onderstaande button probeer je Amazon Prime nu 30 gratis uit. Opzeggen kan op ieder moment.