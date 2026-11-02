Odido komt met nieuwe dienst: zo loop je deze voordelen níét mis

Verschillende providers bieden regelmatig aantrekkelijke kortingen aan, maar daar moet je vaak wel meerdere diensten voor combineren. Odido brengt daar nu verandering in met een nieuwe dienst. Daarmee profiteer je ook zonder combineren van extra voordeel. Hieronder lees je hoe het werkt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Combineren is niet langer verplicht voor korting

Als je alleen woont, heb je vaak genoeg aan één mobiel abonnement. Toch kon je bij verschillende providers, waaronder Odido, voorheen pas profiteren van extra voordeel als je meerdere abonnementen of diensten met elkaar combineerde.

Daar brengt Odido nu verandering in met Unlimited Solo. Met deze nieuwe bundel profiteer je van onbeperkt bellen en internetten voor een aantrekkelijke prijs. Je hoeft daarvoor geen andere abonnementen af te sluiten of diensten te combineren.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit wil je weten over Unlimited Solo van Odido



Met het Odido Unlimited Solo-abonnement krijg je onbeperkt internet en bellen voor slechts 13,75 euro per maand in de eerste maand (bij een eenjarig abonnement). Daarna betaal je het reguliere tarief van slechts 27,50 euro per maand. Je internet met een snelheid tot 300 Mbit/s via het 5G-netwerk en krijgt 50 GB data per maand voor gebruik in de EU. Daarnaast kun je onbeperkt sms’en en 120 belminuten gebruiken binnen Nederland en de EU.

Ter vergelijking: voor de Unlimited Basis-bundel betaal je 32,50 euro per maand en krijg je een internetsnelheid van 400 Mbit/s. Bij de Unlimited Start-bundel betaal je 25 euro per maand, maar is de snelheid beperkt tot 20 Mbit/s. De Unlimited Solo-bundel van Odido is daarmee een stuk voordeliger als je kijkt naar de verhouding tussen de maandelijkse kosten en de internetsnelheid.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom je wil kiezen voor Odido als provider

Odido is een interessante provider voor wie op zoek is naar snel en betrouwbaar internet, flexibele mobiele abonnementen en interessante extra voordelen. Je hebt keuze uit verschillende abonnementen die aansluiten op je verbruik en profiteert regelmatig van scherpe acties.

Daarnaast biedt Odido extra mogelijkheden om te besparen, bijvoorbeeld dankzij Klantvoordeel en kortingen op aanvullende diensten. Zo combineer je een goede en snelle verbinding met aantrekkelijke prijzen en handige extra’s. Hieronder hebben we de aanbiedingen voor je op een rijtje gezet.

iPhone 18 Pro: nu tot 240 euro toestelkorting en 3 maanden Apple TV cadeau

nu tot 240 euro toestelkorting en 3 maanden Apple TV cadeau iPhone 18 Pro Max: nu met 154 euro toestelkorting en 3 maanden Apple TV cadeau

nu met 154 euro toestelkorting en 3 maanden Apple TV cadeau iPhone 17: nu met 207 euro toestelkorting en 3 maanden Apple TV cadeau

nu met 207 euro toestelkorting en 3 maanden Apple TV cadeau iPhone 17 Pro Max: nu met 235 euro toestelkorting en 3 maanden Apple TV cadau