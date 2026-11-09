De prijs van de iPhone 18 Pro is nu wel héél interessant (en dit is waarom)



De iPhone 18 Pro hoef je niet per se in één keer af te rekenen. Ook met een abonnement profiteer je van aantrekkelijke acties. Zo krijg je bij Odido tijdelijk tot 240 euro toestelkorting. Vodafone geeft je korting op je abonnement en bij KPN profiteer je van bundelkorting én betaal je geen aansluitkosten van 25 euro.

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iPhone 18 Pro via een webshop: vanaf 955 euro

De iPhone 18 Pro is nog maar kort verkrijgbaar, maar je hoeft er niet de hoofdprijs voor te betalen. Combineer je het toestel met een onbeperkt abonnement van Odido via Belsimpel, dan heb je hem morgen al in huis en bespaar je tot maar liefst 524 euro op de losse toestelprijs ten opzichte van de introductieprijs. Voor het toestel betaal je dan 955 euro.

Heb je liever een kleinere databundel, bijvoorbeeld 30 GB? Ook dan kun je de iPhone 18 Pro voordelig aanschaffen. Je haalt het toestel in dat geval al in huis vanaf 1158 euro. Bovendien zijn verschillende kleuren van de iPhone 18 Pro bij Belsimpel momenteel binnen één dag leverbaar. Zo heb je snel een nieuwe iPhone in huis en profiteer je tegelijkertijd van korting op de toestelprijs.

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iPhone 18 Pro los kopen: vanaf 1319 euro

Wil je liever geen abonnement afsluiten? Dan kun je de iPhone 18 Pro ook als los toestel kopen. Sinds 18 september is de smartphone officieel verkrijgbaar. Bij Apple betaal je 1479 euro voor de uitvoering met 256 GB opslagruimte. De versies met 512 GB, 1 TB en 2 TB kosten 1729, 2229 en 2979 euro.

Bij Bol ben je momenteel voordeliger uit. Daar scoor je de iPhone 18 Pro met 256 GB opslagruimte vanaf 1319 euro. Dat scheelt je maar liefst 160 euro ten opzichte van de adviesprijs van Apple.

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iPhone 18 Pro in het kort: dit wil je weten

De iPhone 18 Pro is het nieuwste topmodel van Apple en heeft een helder 6,3-inch scherm. Dat is groot genoeg om comfortabel video’s te kijken, foto’s te bekijken en berichten te lezen. Dankzij de A20 Pro-chip werkt het toestel snel en soepel, ook wanneer je meerdere apps tegelijk gebruikt. Het scherm ververst bovendien 120 keer per seconde, waardoor bewegingen en scrollen extra vloeiend ogen.

Ook de camera’s zijn een belangrijk pluspunt. Achterop zitten drie camera’s van 48 megapixel, waarmee je scherpe foto’s maakt en eenvoudig inzoomt of juist meer van je omgeving vastlegt. De hoofdcamera heeft een variabel diafragma, zodat hij zich beter aanpast aan de hoeveelheid licht. Verder gaat de batterij lang mee en ondersteunt de iPhone 18 Pro de slimme functies van Apple Intelligence.

Vergelijk eenvoudig de prijzen van de iPhone 18 Pro

Wil je weten waar je de iPhone 18 Pro momenteel het goedkoopst scoort? Bekijk dan onze prijsvergelijker hieronder. Je kunt eenvoudig filteren op provider, databundel, maandprijs, toestelbijbetaling en levertijd.

Zo zie je direct welke aanbieding het beste aansluit bij jouw wensen. Zeker als je de iPhone 18 Pro snel in huis wilt hebben, is het handig om ook naar de actuele levertijd te kijken. Die kan per aanbieder, kleur en opslagcapaciteit verschillen.