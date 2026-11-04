Black Friday bij Bol gestart: iPhone 18 Pro, AirPods Pro (en meer) flink goedkoper

Black Friday komt steeds dichterbij, maar bij Bol hoef je niet te wachten om van korting te profiteren. De webwinkel is namelijk al gestart met de eerste aanbiedingen. Vooral Apple-fans hebben iets om naar uit te kijken, want onder meer de iPhone 18 Pro, AirPods en Apple Watches zijn nu afgeprijsd. We zetten de interessantste deals voor je op een rij!

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Bol is nú al begonnen met Black Friday

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone, AirPods of een ander Apple-product? Dan is dit een goed moment om eens bij Bol te kijken. De webwinkel is namelijk al begonnen met Black Friday en heeft verschillende Apple-producten in prijs verlaagd. Zo scoor je nu al interessante aanbiedingen, nog voordat Black Friday officieel is begonnen.

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Bol verlaagt prijzen van iPhones, AirPods en Apple Watches

Hoewel Black Friday dit jaar pas op vrijdag 27 november plaatsvindt, hoef je niet zo lang te wachten op interessante aanbiedingen. Bol is namelijk al gestart met de eerste Black Friday-deals. Daarbij vind je niet alleen korting op allerlei producten voor in huis, maar ook op verschillende Apple-apparaten en accessoires.

Vooral als je nog een nieuwe iPhone, iPad of set AirPods zoekt, is het de moeite waard om het aanbod te bekijken. Sommige producten zijn namelijk al flink in prijs verlaagd. We hebben alvast een selectie gemaakt van interessante Apple-deals bij Bol. Zo zie je direct welke aanbiedingen de moeite waard zijn en op welke producten je nu flink kunt besparen.

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1. AirPods Pro 2 voor een opvallend lage prijs

Ben je toe aan nieuwe draadloze oordopjes? Dan is dit misschien wel een van de interessantste aanbiedingen. De Apple AirPods Pro 2 zijn bij Bol namelijk tijdelijk verkrijgbaar voor 218,63 euro. Normaal betaal je voor deze oordopjes 279 euro.

De AirPods Pro 2 beschikken over actieve ruisonderdrukking, waardoor je minder last hebt van omgevingsgeluid. Handig als je onderweg bent, op kantoor werkt of gewoon rustig naar muziek wilt luisteren. Ook de transparantiemodus is aanwezig, zodat je omgevingsgeluiden juist wel kunt horen wanneer dat nodig is. Verder beschikken de oordopjes over gespreksdetectie en kun je ze met de Zoek mijn-app gemakkelijk terugvinden. De batterij gaat tot zes uur mee op één lading.

2. iPhone 18 Pro (en meer) tijdelijk flink goedkoper

Ook als je op zoek bent naar een nieuwe iPhone kun je tijdens Black Friday bij Bol flink besparen. Zo scoor je de iPhone 18 Pro nu voor 1329 euro, terwijl je normaal 1479 euro betaalt. Dit model beschikt over een 6,3-inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz, de krachtige A20 Pro-chip en een uitgebreid camerasysteem met drie 48-megapixelcamera’s.

Ook op andere modellen krijg je korting. De iPhone 17 Pro Max is bijvoorbeeld afgeprijsd van 1699 naar 1432 euro. Dit toestel heeft een groot 6,9-inch scherm, de A19 Pro-chip en een batterij die tot 37 uur video afspeelt.



Ga je liever voor het grootste en meest uitgebreide model? Dan is de iPhone 18 Pro Max nu bij Bol verkrijgbaar voor 1783 euro, tegenover de oorspronkelijke prijs van 1879 euro. Je krijgt daarvoor een groot 6,9-inch scherm, de krachtige A20 Pro-chip en een verbeterd camerasysteem. Ook de batterij is indrukwekkend: je kijkt er tot wel 43 uur video mee af.

3. Ook korting bij Bol op diverse Apple Watches

Ook als je op zoek bent naar een nieuwe Apple Watch, ben je bij Bol aan het juiste adres. Tijdens de vroege Black Friday-actie zijn namelijk verschillende modellen in prijs verlaagd, waaronder de Apple Watch Ultra 4, Apple Watch Series 11 en Apple Watch SE 3. Er is dus voor verschillende wensen en budgetten een interessante aanbieding te vinden.

Zo kies je met de Ultra 4 voor een uitgebreid model met extra functies voor sporters en avonturiers, terwijl de Series 11 een goede allround smartwatch is. Zoek je vooral een betaalbare Apple Watch voor dagelijks gebruik? Dan is de SE 3 een interessante optie.

Nog véél meer aanbiedingen tijdens Black Friday

Naast Apple-producten vind je bij Bol tijdens Black Friday nog veel meer interessante aanbiedingen. Denk bijvoorbeeld aan slimme verlichting, draadloze speakers, koptelefoons, tablets en allerlei handige smart-homeproducten. Ook op het gebied van elektronica en accessoires zijn er genoeg deals te vinden. Het is dus zeker de moeite waard om het volledige aanbod te bekijken, want misschien zit er nog wel een mooie aanbieding tussen waar je zelf naar op zoek bent.

Hier scoor je alle aanbiedingen tijdens Black Friday

Wil je geen enkele Black Friday-deal missen? We verzamelen de beste aanbiedingen van dit jaar op onze speciale Black Friday-overzichtspagina. Daar vind je de interessantste kortingen op Apple-producten, accessoires en nog veel meer. Via de link hieronder bekijk je alle deals eenvoudig bij elkaar!