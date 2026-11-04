Deze MacBook van Apple is nu wel héél goedkoop (slechts 289 euro)

Een gloednieuwe MacBook voor een fractie van de normale prijs? Dat klinkt bijna te goed om waar te zijn. Toch is het nu écht mogelijk: je haalt de MacBook Neo momenteel in huis voor slechts 289 euro.

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Odido stunt tijdelijk met een MacBook Neo voor 289 euro

Ben je op zoek naar een betaalbare MacBook? Dan is dit een aanbieding die je niet wilt missen. Bij Odido haal je de MacBook Neo namelijk al in huis voor slechts 289 euro als je kiest voor een internetsnelheid vanaf 100 Mbit/s, daarnaast kijk je de eerste twaalf maanden ook nog eens gratis tv. Odido pakt vaker uit met aantrekkelijke welkomstcadeaus voor nieuwe klanten, maar een MacBook als cadeau is bijzonder. Zo krijg je de kans om voor een relatief laag bedrag een gloednieuwe MacBook Neo te bemachtigen.

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Waarom de MacBook Neo zeker de moeite waard is

De MacBook Neo werd in maart 2026 door Apple geïntroduceerd als de meest betaalbare MacBook ooit. Met een adviesprijs van 699 euro bespaar je dankzij deze deal maar liefst 410 euro op de laptop.

Ondanks de lagere prijs krijg je een laptop met een 13-inch Liquid Retina-display en een stevige aluminium behuizing. De batterij gaat tot 16 uur mee en de krachtige A18 Pro-chip maakt de MacBook Neo prima geschikt voor alledaagse taken zoals internetten, videobellen, tekstverwerken en fotobewerking.

Gebruik je al een iPhone? Dan sluit de MacBook Neo daar naadloos op aan. Dankzij de samenwerking tussen iPhone en macOS wissel je eenvoudig bestanden uit, beantwoord je gesprekken en werk je zonder onderbreking verder op je Mac.

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Dit zijn de beste aanbiedingen van dit moment

Ga je liever voor korting dan voor een gloednieuwe MacBook Neo? Ook dat is mogelijk. Bij een tweejarig Internet en TV-abonnement betaal je het eerste jaar slechts 25 euro per maand. Daarna geldt het reguliere maandtarief voor de rest van de looptijd.

Kies je liever voor een abonnement met een looptijd van één jaar? Dan betaal je de eerste zes maanden slechts 26 euro per maand.

Odido looptijd 12 maanden: betaal 6 maanden slechts 26 euro voor je internet- en tv-pakket.

betaal 6 maanden slechts 26 euro voor je internet- en tv-pakket. Odido looptijd 24 maanden: betaal 12 maanden slechts 25 euro voor je internet- en tv-pakket of scoor een MacBook Neo voor slechts 289 euro.

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Waarom je wil kiezen voor Odido als provider

Odido is een interessante provider voor wie op zoek is naar snel en betrouwbaar internet, flexibele mobiele abonnementen en interessante extra voordelen. Je hebt keuze uit verschillende abonnementen die aansluiten op je verbruik en profiteert regelmatig van scherpe acties.

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