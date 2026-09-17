Dit is je laatste kans: de iPhone 16 verdwijnt uit de winkels

De iPhone 16 is inmiddels opgevolgd door nieuwere modellen, maar toch kun je hem nog steeds scoren. Het aanbod wordt wel steeds kleiner en daardoor is het slim om niet te lang te wachten. In dit artikel zetten we de laatste interessante deals voor je op een rij.

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iPhone 16: compact en nog steeds krachtig

De iPhone 16 is het standaardmodel van de serie en heeft een 6,1-inch Super Retina XDR-display. Onder de motorkap zit de A18-chip, waarmee het toestel ruim voldoende kracht heeft voor dagelijks gebruik, gamen en andere zware taken. Ook beschikt de iPhone 16 over een 48-megapixel Fusion-camera en een ultragroothoekcamera waarmee je scherpe foto’s maakt. Een belangrijk voordeel ten opzichte van oudere iPhones is de cameraregelaar. Daarmee kun je sneller de camera openen en instellingen zoals zoom en belichting aanpassen.

iPhone 16 direct bij provider: al vanaf 744 euro

Wil je extra besparen op de iPhone 16, dan kan een abonnement een stuk voordeliger uitpakken dan een los toestel. Bij KPN betaal je momenteel 912 euro voor het toestel. Bij Vodafone kost de iPhone 16 nu 844 euro. Kies je liever voor Odido, dan heb je het toestel vanaf 780 euro in huis.

Kies je liever voor Ben als provider? Dan haal je de iPhone 16 tijdelijk vanaf 744 euro in huis. Bij Simyo is het toestel verkrijgbaar vanaf 936 euro. Bekijk hieronder het actuele aanbod per provider en webshop.

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iPhone 16 met 10 GB (of los toestel): al vanaf 752 euro

Liever geen abonnement? Dan kun je de iPhone 16 momenteel het voordeligst los aanschaffen bij Bol. Daar begint de prijs op dit moment bij 779 euro. Toch kan een abonnement onder de streep interessanter zijn, omdat je daarmee flink op de aanschafprijs van het toestel kunt besparen.

Een goedkope databundel is daarvoor al voldoende. Met 10 GB data betaal je bij Lebara slechts 8 euro per maand en profiteer je bij Belsimpel van een lagere toestelprijs. De eerste zes maanden krijg je bovendien 50 procent korting op het abonnement, waardoor je tijdelijk maar 4 euro per maand betaalt. De iPhone 16 heb je in deze combinatie vanaf 752 euro in handen.

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