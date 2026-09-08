Apple neemt binnenkort afscheid van deze iPhones (wacht daarom niet te lang)

De iPhone 16 en iPhone 16 Plus verdwijnen langzaam uit het aanbod van Apple. Wil je er nog eentje scoren? Dan is dit hét moment om de beste deals hieronder te bekijken.

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Apple stopt met deze iPhones: dit is je laatste kans

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPhone te kopen? Dan is dit misschien wel het moment om naar de iPhone 16 of iPhone 16 Plus te kijken. De toestellen zijn inmiddels opgevolgd door nieuwere iPhones en zullen daardoor steeds verder naar de achtergrond verdwijnen. Dat maakt de iPhone 16-serie juist interessant: je krijgt nog steeds een moderne iPhone, maar vaak voor een flink lagere prijs dan bij de introductie. Hieronder zetten we de beste deals voor je op een rijtje.

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iPhone 16: compact en nog steeds krachtig

De iPhone 16 is het standaardmodel van de serie en heeft een 6,1-inch Super Retina XDR-display. Onder de motorkap zit de A18-chip, waarmee het toestel ruim voldoende kracht heeft voor dagelijks gebruik, gamen en andere zware taken. Ook beschikt de iPhone 16 over een 48-megapixel Fusion-camera en een ultragroothoekcamera waarmee je scherpe foto’s maakt.

Een belangrijk voordeel ten opzichte van oudere iPhones is de cameraregelaar. Daarmee kun je sneller de camera openen en instellingen zoals zoom en belichting aanpassen. Daarnaast heeft de iPhone 16 een actieknop en ondersteunt het toestel Apple Intelligence. Apple bracht de iPhone 16 oorspronkelijk uit met 128, 256 en 512 GB opslag.

iPhone 16 direct bij provider: al vanaf 744 euro

Wil je extra besparen op de iPhone 16, dan kan een abonnement een stuk voordeliger uitpakken dan een los toestel. Bij KPN betaal je momenteel 744 euro voor het toestel. Vodafone komt op hetzelfde bedrag uit: ook daar kost de iPhone 16 744 euro. Kies je liever voor Odido, dan heb je het toestel vanaf 780 euro in huis.

iPhone 16 met 10 GB (of los toestel): al vanaf 648 euro

Liever geen abonnement? Dan kun je de iPhone 16 momenteel het voordeligst los aanschaffen bij Bol. Daar begint de prijs op dit moment bij 749 euro. Toch kan een abonnement onder de streep interessanter zijn, omdat je daarmee flink op de aanschafprijs van het toestel kunt besparen.

Een goedkope databundel is daarvoor al voldoende. Met 10 GB data betaal je bij Lebara slechts 8 euro per maand en profiteer je bij Belsimpel van een lagere toestelprijs. De eerste zes maanden krijg je bovendien 50 procent korting op het abonnement, waardoor je tijdelijk maar 4 euro per maand betaalt. De iPhone 16 heb je in deze combinatie vanaf 654 euro in handen.

Gebruik je liever zoveel mobiele data als je wilt? Dan kun je ook kiezen voor een onbeperkt abonnement. Bij Belsimpel is de iPhone 16 in combinatie met een onbeperkte bundel van Odido momenteel verkrijgbaar vanaf 648 euro.

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iPhone 16 Plus: groot scherm en lange batterijduur

Liever een grote iPhone? Dan is de iPhone 16 Plus interessanter. Dit model heeft dezelfde A18-chip en cameraset als de gewone iPhone 16, maar krijgt een groter 6,7-inch scherm. Daardoor is de Plus vooral interessant als je veel video’s kijkt, gamet of simpelweg liever een groot scherm gebruikt.

Ook de batterij is een belangrijk pluspunt. De iPhone 16 Plus kan volgens Apple tot 27 uur video afspelen. Daarmee is het toestel vooral interessant voor gebruikers die niet iedere avond met een oplader in de buurt willen zitten.

iPhone 16 Plus direct bij provider: al vanaf 864 euro

Wil je de iPhone 16 Plus zo voordelig mogelijk aanschaffen? Bij KPN ben je momenteel vanaf 864 euro kwijt voor het toestel. Met een abonnement van Vodafone betaal je eveneens zo’n 864 euro. Kies je liever voor Odido, dan ligt de toestelprijs momenteel op 876 euro.

Heb je ook internet voor thuis nodig? Dan kan het interessant zijn om je mobiele abonnement en internet bij dezelfde provider af te sluiten. Je profiteert dan vaak van extra voordeel, zoals korting op je abonnement, een grotere databundel of andere exclusieve deals. Daarmee kun je de maandelijkse kosten verder verlagen.

iPhone 16 Plus met 10 GB (of los toestel): al vanaf 777 euro

Wie de iPhone 16 Plus zonder abonnement wil aanschaffen, betaalt momenteel het minst bij Bol. Daar is het toestel vanaf 954 euro verkrijgbaar. Wil je juist besparen op de aanschafprijs? Dan is een iPhone 16 Plus in combinatie met een abonnement het overwegen waard.

Met een 10GB-bundel houd je de maandelijkse kosten laag, terwijl je toch profiteert van korting op de iPhone 16 Plus. Bij Belsimpel krijg je het toestel momenteel in combinatie met een 10GB-abonnement van Lebara vanaf 783 euro. Ook voor het abonnement zelf betaal je weinig: normaal kost het 8 euro per maand, maar de eerste zes maanden krijg je 50 procent korting. Je betaalt dan tijdelijk slechts 4 euro per maand.

Heb je liever een onbeperkte databundel? Ook dan kun je de iPhone 16 Plus voordelig aanschaffen. In combinatie met een onbeperkt abonnement van Odido bij Belsimpel heb je het toestel vanaf 777 euro in huis.