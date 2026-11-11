Action heeft een Black Friday-knaller (waar inbrekers niet blij van worden)

Een slimme beveiligingscamera voor minder dan drie tientjes? Bij Action scoor je er eentje die je eenvoudig bedient via je iPhone. En het mooie is: achter deze betaalbare camera zit een bekende naam. Een interessante vondst met Black Friday 2026!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kwaliteit van Netatmo voor een Action-prijs

De beveiligingscamera is van Omajin. Misschien zegt die naam je niet zoveel, maar achter het merk zit een bekende fabrikant. Omajin is namelijk het betaalbare zusje van Netatmo. Dat Franse bedrijf kennen veel Apple-gebruikers van slimme weerstations, beveiligingscamera’s en andere smart home-producten.

Netatmo maakt onderdeel uit van de Legrand-groep en ontwikkelde Omajin om slimme apparaten voor meer mensen betaalbaar te maken. Daarbij profiteert het merk van de ervaring van Netatmo en de kwaliteitscriteria van Legrand. Je haalt dus niet zomaar een onbekende budgetcamera in huis, maar een apparaat met een vertrouwde fabrikant erachter. En dat voor slechts € 29,95!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook in het donker alles in beeld

De Omajin-camera filmt met een resolutie van 2048 x 1536 pixels. Dat is scherper dan standaard Full HD, waardoor je goed kunt zien wat er rondom je huis gebeurt. Dankzij de brede kijkhoek van 135 graden houd je bijvoorbeeld je voordeur, tuin of oprit gemakkelijk in de gaten.

Ook wanneer het buiten donker wordt, blijft de camera opletten. Dankzij het infraroodnachtzicht zie je tot 8 meter ver. Bovendien is het apparaat voorzien van een slimme PIR-bewegingssensor, die veranderingen in infraroodstraling detecteert. Zo kan de camera beweging opmerken en je waarschuwen wanneer er iets gebeurt.

Je hoeft je ook geen zorgen te maken over een regenbui. De camera heeft een IP65-certificering en is daardoor bestand tegen stof en regen. Je kunt hem dus prima buiten ophangen, maar ook binnenshuis gebruiken.

Je iPhone waarschuwt je bij beweging

Het handige aan deze beveiligingscamera van Action is dat je niet thuis hoeft te zijn om een oogje in het zeil te houden. Via de gratis Omajin-app kijk je live mee op je iPhone. Detecteert de camera beweging? Dan krijg je een melding op je telefoon. Zo weet je bijvoorbeeld meteen wanneer er iemand bij de voordeur staat.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Daarnaast beschikt de camera over een ingebouwde microfoon en luidspreker. Daarmee kun je via je iPhone praten met degene die voor de camera staat. Handig als de pakketbezorger langskomt terwijl je niet thuis bent. Of wanneer je een onbekende bezoeker wilt aanspreken.

Omajin Legrand - Netatmo – Bticino Gratis via App Store via App Store

De camera maakt verbinding met je wifi-netwerk op 2,4 GHz. Let wel op: hoewel Omajin onderdeel is van Netatmo, werkt de camera niet met de Netatmo-app of Apple HomeKit. Je gebruikt hiervoor de aparte Omajin-app op je iPhone.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je krijgt er ook nog eens 64 GB opslag bij

Wat deze camera extra interessant maakt, is dat je meteen een microSD-kaart van 64 GB krijgt. Daarmee sla je camerabeelden lokaal op en kun je ze later terugkijken. Je hoeft dus geen aparte geheugenkaart aan te schaffen of een betaald cloudabonnement af te sluiten om opnames te bewaren.

Ook aan de installatie is gedacht. Je krijgt een magnetische houder, een kunststof houder en bevestigingsmateriaal meegeleverd. Zo kies je zelf een geschikte plek voor de camera. Dankzij de oplaadbare accu heb je bovendien niet voortdurend een stroomkabel nodig. Opladen doe je met de meegeleverde USB-C-kabel. Een stroomadapter zit er niet bij.

Hier bestel je de beveiligingscamera

Wil je jouw huis beter in de gaten houden zonder honderden euro’s uit te geven? Dan is deze Omajin-camera van Action een interessante Black Friday-tip. Voor € 29,95 krijg je een draadloze beveiligingscamera met nachtzicht, bediening via je iPhone en een meegeleverde geheugenkaart van 64 GB. En dankzij Netatmo zit er bovendien een vertrouwde naam achter het product.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je bestelt de camera uitsluitend via de webshop van Action. Houd rekening met € 5,99 bezorgkosten, waardoor je voor één exemplaar in totaal € 35,94 betaalt. Via de onderstaande knop bekijk je de deal.

Hier scoor je alle aanbiedingen tijdens Black Friday

Wil je geen enkele Black Friday-deal missen? We verzamelen de beste aanbiedingen van dit jaar op onze speciale Black Friday-overzichtspagina. Daar vind je de interessantste kortingen op Apple-producten, accessoires en nog veel meer. Via de link hieronder bekijk je alle deals eenvoudig bij elkaar!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lees ook onze andere artikelen over Black Friday