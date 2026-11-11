Black Friday 2026: deze 4 providers geven leuke extraatjes bij sim only

Tijdens Black Friday profiteer je niet alleen van aantrekkelijke sim only-kortingen, maar kun je ook rekenen op verrassende extraatjes. Benieuwd wat de providers voor je in petto hebben? Hieronder vertellen we je er meer over.
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Honderden euro’s besparen of een gratis koptelefoon scoren? Het kan tijdens Black Friday
Black Friday is een goed moment om eens kritisch naar je mobiele abonnement te kijken. Verschillende providers en telecomwinkels pakken namelijk uit met aantrekkelijke sim only-aanbiedingen. En dat betekent niet alleen profiteren van voordelige abonnementen: bij sommige deals krijg je ook nog eens een mooi cadeau.
Denk aan gratis Apple AirPods, premium koptelefoons van Sony en Sennheiser of zelfs een abonnement waarbij je het eerste jaar slechts 1 euro per maand betaalt. We zetten de leukste extraatjes voor je op een rij.
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1. 50+ Mobiel: eerste jaar slechts 1 euro per maand
Wie tijdens Black Friday vooral voordelig uit wil zijn, moet zeker even naar 50+ Mobiel kijken. Via Belsimpel profiteer je namelijk van een opvallende aanbieding: bij een tweejarig sim only-abonnement betaal je het eerste jaar slechts 1 euro per maand. Het mooie is dat deze actie geldt voor alle bundels van 50+ Mobiel.
Je kunt dus zelf bepalen hoeveel data je nodig hebt, terwijl je de eerste twaalf maanden profiteert van hetzelfde lage maandbedrag. Na het eerste jaar betaal je het reguliere tarief van je gekozen bundel.
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2. Odido: gratis Sennheiser Momentum 5 ter waarde van 399 euro
Ook bij Odido valt er tijdens Black Friday iets extra’s te halen. Sluit je via Belsimpel een tweejarig Hello Unlimited Solo Sim Only-abonnement af, dan krijg je een gratis Sennheiser Momentum 5 cadeau. Deze koptelefoon heeft een adviesprijs van maar liefst 399 euro. De draadloze over-ear koptelefoon beschikt over actieve ruisonderdrukking (ANC), 42 mm-drivers voor een gedetailleerd geluid en ondersteuning voor Dolby Atmos.
Ook de accuduur is indrukwekkend: met ingeschakelde ruisonderdrukking kun je tot wel 57 uur muziek luisteren. Is de batterij toch leeg? Dan zorgt 10 minuten opladen alweer voor maximaal 7 uur luisterplezier. Dat maakt de aanbieding extra interessant als je toch al van plan was om over te stappen naar een abonnement met onbeperkt internet. Je profiteert niet alleen van onbeperkt internet, maar haalt ook meteen een premium koptelefoon in huis.
3. Lebara: gratis Apple AirPods 5 ter waarde van 149 euro
Liever draadloze oordopjes? Dan is de Black Friday-deal van Lebara het bekijken waard. Bij een nieuw tweejarig sim only-abonnement met minimaal 10 GB data krijg je via Belsimpel namelijk gratis Apple AirPods 5. De oordopjes hebben een adviepsrijs van 149 euro. Daarmee sla je twee vliegen in één klap: je regelt een nieuw mobiel abonnement en hoeft niet zelf meer te betalen voor een setje draadloze Apple-oordopjes.
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Over deze nieuwste oordopjes van Apple
De AirPods 5 zijn voorzien van de H2-chip en beschikken over actieve ruisonderdrukking (ANC), Adaptieve Audio en de Transparantiemodus. Ook ondersteunen ze gepersonaliseerde Ruimtelijke Audio met dynamische hoofdtracking, waardoor het geluid ruimtelijker klinkt. Met een volledig opgeladen setje kun je tot 4 uur luisteren met ruisonderdrukking ingeschakeld. Inclusief de oplaadcase loopt de totale batterijduur op tot 20 uur.
4. KPN: gratis Sony WH-1000XM6 ter waarde van 449 euro
De hoogste cadeauwaarde in dit overzicht vinden we bij KPN. Nieuwe klanten die via Belsimpel een tweejarig SuperUnlimited- of SuperUnlimited Plus-abonnement afsluiten, krijgen namelijk een gratis Sony WH-1000XM6 cadeau. Deze premium koptelefoon heeft een adviesprijs van maar liefst 449 euro.
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Dit wil je weten over deze high-end koptelefoon
De Sony WH-1000XM6 beschikt over geavanceerde actieve noise cancelling, aangestuurd door een speciale processor en twaalf microfoons die storende omgevingsgeluiden effectief onderdrukken. Ook op audiogebied zit het goed, met 30 mm-drivers en ondersteuning voor onder meer LDAC.
De batterij gaat tot 30 uur mee met noise cancelling ingeschakeld en zelfs 40 uur zonder ruisonderdrukking. Daarvoor krijg je dus niet alleen een flinke extra bij je abonnement, maar ook onbeperkt bellen, sms’en en internetten. Let wel op: deze actie is uitsluitend geldig voor nieuwe KPN-klanten en geldt alleen bij de genoemde abonnementen.
Black Friday is een goed moment om sim only te vergelijken
Of je nu vooral zo min mogelijk wilt betalen voor je abonnement of juist graag een nieuw paar oordopjes of een koptelefoon wilt scoren: tijdens Black Friday zijn er verschillende interessante Sim Only-aanbiedingen te vinden.
Let bij het vergelijken niet alleen op het cadeau, maar kijk ook goed naar de maandelijkse abonnementskosten, de looptijd en de voorwaarden. Zo weet je zeker dat je niet alleen een leuk extraatje scoort, maar ook een abonnement kiest dat bij je past.
Hier scoor je alle aanbiedingen tijdens Black Friday
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