Niet alle iPhones werken met iOS 27: deze modellen krijgen de update wél

Apple kondigt vanavond iOS 27 officieel aan. De update brengt weer een flink aantal verbeteringen naar je iPhone. Benieuwd of jouw iPhone iOS 27 krijgt? Hieronder vertellen we je welke modellen de update kunnen verwachten.

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Deze iPhones worden voorzien van iOS 27

Apple brengt iOS 27 naar een brede selectie iPhones. Daarmee hoef je niet per se de nieuwste iPhone 18 Pro of Pro Max aan te schaffen om de komende tijd van nieuwe updates te profiteren. De iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en iPhone 17 behoren vanzelfsprekend tot de modellen die met iOS 27 overweg kunnen. Maar ook de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max krijgen de update.

Hier scoor je tijdelijk gratis AirPods

Bij de meeste providers profiteer je momenteel vooral van extra inruilvoordeel wanneer je overstapt op een nieuwe iPhone. Vodafone doet daar tijdelijk nog een schepje bovenop: bij een iPhone-abonnement krijg je momenteel gratis AirPods cadeau. Daarmee wordt overstappen extra interessant, zeker als je toch al van plan was om je huidige iPhone in te ruilen.

iPhone 18 Pro: al vanaf 1320 euro

De iPhone 18 Pro is het nieuwste Pro-model van Apple en is gemaakt voor wie een snelle iPhone met goede camera’s wil. Het toestel heeft een 6,3-inch OLED-scherm met ProMotion, waardoor beelden extra soepel bewegen.

Binnenin zit de nieuwe A20 Pro-chip, die zorgt dat apps snel openen en zware taken zonder problemen worden uitgevoerd. Ook heeft de iPhone 18 Pro een uitgebreid camerasysteem waarmee je scherpe foto’s en video’s maakt. Dankzij de krachtige hardware is het toestel bovendien klaar voor de komende jaren aan iOS-updates.

Dit zijn de huidige acties voor dit model:

Belsimpel: check via Recommerce wat jouw iPhone waard is. Een iPhone 16 Pro 512GB levert bijvoorbeeld 598 euro op.

check via Recommerce wat jouw iPhone waard is. Een iPhone 16 Pro 512GB levert bijvoorbeeld 598 euro op. Odido: heb je een iPhone 16 Pro? Die levert tijdelijk tot 700 euro op. Voor een iPhone 15 Pro krijg je tot 550 euro, plus 100 euro extra inruilvoordeel tijdens de pre-order van de iPhone 18 Pro.

heb je een iPhone 16 Pro? Die levert tijdelijk tot 700 euro op. Voor een iPhone 15 Pro krijg je tot 550 euro, tijdens de pre-order van de iPhone 18 Pro. KPN: je krijgt voor een iPhone 16 Pro 128GB 550 euro inruilwaarde, plus 150 euro extra trade-in bonus bij een Unlimited-abonnement. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.

je krijgt voor een iPhone 16 Pro 128GB 550 euro inruilwaarde, bij een Unlimited-abonnement. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Vodafone: bij Vodafone krijg je bij een nieuwe iPhone met Unlimited tijdelijk AirPods 4 én een exclusieve case cadeau.

De iPhone 18 Pro Max in het kort

De iPhone 18 Pro Max is het grootste en meest uitgebreide Pro-model van Apple. Het toestel heeft een groot 6,9-inch OLED-scherm met ProMotion, waardoor beelden soepel bewegen en scrollen prettig aanvoelt. De nieuwe A20 Pro-chip zorgt ervoor dat apps snel werken en zware taken zonder problemen worden uitgevoerd.

Ook beschikt de iPhone 18 Pro Max over een uitgebreid camerasysteem voor scherpe foto’s en video’s. Dankzij de krachtige hardware en grote batterij is het toestel vooral geschikt voor wie een iPhone zoekt die jarenlang mee kan.

Dit zijn de huidige acties voor dit model:

Belsimpel: check via Recommerce wat jouw iPhone waard is. Een iPhone 16 Pro 512GB levert bijvoorbeeld 598 euro op.

check via Recommerce wat jouw iPhone waard is. Een iPhone 16 Pro 512GB levert bijvoorbeeld 598 euro op. Odido: heb je een iPhone 16 Pro? Die levert tijdelijk tot 700 euro op. Voor een iPhone 15 Pro krijg je tot 550 euro, plus 100 euro extra inruilvoordeel tijdens de pre-order van de iPhone 18 Pro.

heb je een iPhone 16 Pro? Die levert tijdelijk tot 700 euro op. Voor een iPhone 15 Pro krijg je tot 550 euro, tijdens de pre-order van de iPhone 18 Pro. KPN: je krijgt voor een iPhone 16 Pro 128GB 550 euro inruilwaarde, plus 150 euro extra trade-in bonus bij een Unlimited-abonnement. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.

je krijgt voor een iPhone 16 Pro 128GB 550 euro inruilwaarde, bij een Unlimited-abonnement. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Vodafone: bij Vodafone krijg je bij een nieuwe iPhone met Unlimited tijdelijk AirPods 4 én een exclusieve case cadeau.

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iPhone 17 Pro: al vanaf 1005 euro in huis

De iPhone 17 Pro is een krachtige iPhone voor wie goede prestaties en camera’s belangrijk vindt. Het toestel heeft een 6,3-inch OLED-scherm met ProMotion, waardoor beelden en animaties soepel bewegen. Binnenin zit de A19 Pro-chip, die zorgt dat apps snel openen en zware taken zonder problemen worden uitgevoerd. De iPhone 17 Pro heeft daarnaast een uitgebreid camerasysteem waarmee je scherpe foto’s en video’s maakt. Dankzij de krachtige hardware kan het toestel bovendien nog jarenlang mee met nieuwe iOS-updates.

Dit zijn de huidige acties voor dit model:

Odido: tot 324 euro toestelkorting + 3 maanden gratis Apple TV

tot 324 euro toestelkorting + 3 maanden gratis Apple TV Vodafone: gratis AirPods 4 + exclusieve case (bij een Unlimited-abonnement)

De iPhone 17 Pro Max in het kort

De iPhone 17 Pro Max is het grootste en krachtigste model uit de iPhone 17 Pro-serie. Het toestel heeft een groot 6,9-inch OLED-scherm met ProMotion, waardoor beelden en animaties soepel bewegen. De A19 Pro-chip zorgt ervoor dat apps snel werken en zware taken zonder problemen worden uitgevoerd. Daarnaast heeft de iPhone 17 Pro Max een uitgebreid camerasysteem voor scherpe foto’s en video’s. Dankzij de krachtige hardware en grote batterij is dit een goede keuze als je een iPhone zoekt die meerdere jaren mee kan.

Dit zijn de huidige acties voor dit model:

Odido: tot 234 euro toestelkorting + 3 maanden gratis Apple TV

tot 234 euro toestelkorting + 3 maanden gratis Apple TV Vodafone: gratis AirPods 4 + exclusieve case (bij een Unlimited-abonnement)

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iPhone 17: al vanaf 840 euro in huis

De iPhone 17 is een goede allround iPhone voor wie een modern toestel zoekt zonder voor een Pro-model te kiezen. Hij heeft een 6,3-inch OLED-scherm met ProMotion, waardoor scrollen en animaties extra soepel aanvoelen. De A19-chip zorgt voor snelle prestaties en genoeg kracht voor dagelijks gebruik, zoals apps, foto’s en video’s. Daarnaast heeft de iPhone 17 een dubbele camera aan de achterkant waarmee je scherpe foto’s en video’s maakt. Dankzij de moderne hardware kan de iPhone 17 bovendien nog jarenlang mee met nieuwe iOS-updates.

Dit zijn de huidige acties voor dit model:

Odido: tot 303 euro toestelkorting + 3 maanden gratis Apple TV

tot 303 euro toestelkorting + 3 maanden gratis Apple TV Vodafone: 2,50 euro korting per maand bij Unlimited Plus

iPhone 16: al vanaf 780 euro

De iPhone 16 is een goede keuze als je een moderne iPhone zoekt voor een lagere prijs dan de nieuwste modellen. Het toestel heeft een 6,1-inch OLED-scherm en wordt aangedreven door de A18-chip, die zorgt voor snelle prestaties bij dagelijks gebruik. Aan de achterkant zitten twee camera’s waarmee je scherpe foto’s en video’s maakt. De iPhone 16 ondersteunt bovendien iOS 27, waardoor je voorlopig nog nieuwe functies en beveiligingsupdates kunt verwachten.

Dit zijn de huidige acties voor dit model:

Odido: 239 euro toestelkorting + 3 maanden gratis Apple TV

239 euro toestelkorting + 3 maanden gratis Apple TV Vodafone: 3 maanden gratis Apple Music, Apple TV+ en Apple Arcade

Staat jouw model er niet tussen?

Naast de nieuwste iPhone 18-serie krijgen ook de iPhone 17-, iPhone 16-, iPhone 15-, iPhone 14-, iPhone 13-, iPhone 12- en iPhone 11-serie iOS 27. Ook de iPhone SE (2e en 3e generatie) en iPhone 16e staan op de lijst. Apple ondersteunt daarmee behoorlijk wat oudere iPhones, al is de kans groot dat sommige modellen bij een toekomstige iOS-versie afvallen. Toch zijn deze toestellen dankzij de ondersteuning voor iOS 27 nog altijd het overwegen waard.