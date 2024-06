iPhone 13 flink in prijs verlaagd: zo haal je hem voordelig in huis

Is je abonnement toe aan vervanging en ben je op zoek naar een nieuw toestel? Dan hebben we goed nieuws! De iPhone 13 is behoorlijk in prijs gedaald. iPhoned heeft voor jou de beste iPhone 13-aanbiedingen op een rij gezet.

iPhone 13: toestel fors in prijs gedaald

De iPhone 13 is voorzien van een 6,1-inch Super Retina Display en verkleinde notch. De energiezuinige A15 Bionic-chip zorgt ervoor dat de batterij gemiddeld 2,5 uur langer mee gaat ten opzichte van de iPhone 12.

Verder zien we aan de achterkant van het toestel een ultragroothoeklens en de hoofdcamera. Aan de voorkant zie je de frontcamera mét Face ID, zodat je gemakkelijk jouw iPhone kunt ontgrendelen. Geen zin in gedoe met kabels? De iPhone 13 is ook draadloos op te laden en heeft ondersteuning voor MagSafe.

Bij aanschaf van de iPhone 13 heb je de keuze uit een opslagcapaciteit van 128GB, 256GB of 512GB. Het toestel komt standaard met een werkgeheugen van 4GB. Wil je een keer een andere kleur dan standaard zwart of wit? Goed nieuws! De smartphone is leverbaar in vijf verschillende kleuren, namelijk: zwart, zilver, roze, rood en groen.

Bij de introductie van de iPhone 13 lag de adviesprijs voor de 128GB variant op 909 euro. De prijs van het toestel is echter flink gedaald, waardoor je bij Bol al een gloednieuwe iPhone 13 kunt scoren voor slechts 589 euro. Dat betekent een besparing van maar liefst 320 euro op de adviesprijs!

De beste iPhone 13-aanbieding bij providers – tot 85 euro goedkoper

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om jouw nieuwe iPhone te bestellen bij een provider. Daarmee kun je vaak flink wat besparen op de toestelprijs. De iPhone 13 haal je het goedkoopst in huis bij Simyo. Hier loopt je voordeel op tot wel 85 euro, de toestelprijs is dan 504 euro.

Bij Vodafone en Hollandsnieuwe bespaar je 61 euro en betaal je 528 euro voor het losse toestel. KPN heeft hem ook en daar betaal je er 552 euro voor. Heb je liever een nieuwe iPhone 13 met een abonnement van Ben of Odido? Hier betaal je voor het toestel 576 euro en bespaar je tot 13 euro op de losse toestelprijs.

Geen grootverbruiker wat betreft data en belminuten? De totale toestelkosten blijven bij providers altijd hetzelfde, deze zijn namelijk niet afhankelijk van de grootte van het abonnement. Het maakt daarbij dus niet uit of je een bundel neemt van 1GB of kiest voor unlimited data.

iPhone 13-aanbiedingen bij webshops – iPhone 13 nu voor 384 euro

Als een grotere bundel beter bij jouw smartphonegebruik past, dan is het de voordeligste optie om je iPhone 13 met abonnement via een webwinkel, zoals Belsimpel of Mobiel.nl, aan te schaffen. Hoeveel korting je krijgt is hier wél afhankelijk van de grootte van je bundel. Hoe meer MB’s in je bundel, hoe meer korting je krijgt.

Met Vodafone-abonnement bij GSMweb: bespaar tot 205 euro

Ben je op zoek naar een abonnement van Vodafone? Dan bespaar je tot 205 euro op je nieuwe iPhone 13 wanneer je deze bestelt bij GSMweb. Heb je ook internet van Ziggo? Dan krijg je dubbele data en extra korting.

Met Odido-abonnement bij GSMweb: bespaar tot 205 euro

Combineer je de iPhone 13 met een Odido-abonnement bij GSMweb, dan bespaar je 205 euro. Voor het toestel betaal je los dan 384 euro. Heb je daarnaast meerdere mobiele abonnementen van Odido thuis? Dan ontvang je ook nog eens 2,50 euro korting per maand (en 2GB extra data).

Met KPN-abonnement bij Belsimpel en Mobiel.nl: bespaar tot 133 euro

Kies je voor een KPN-abonnement bij Belsimpel of Mobiel.nl, dan bespaar je tot 133 euro. Je betaalt dan voor het toestel 456 euro. Ook in het bezit van internet thuis van KPN? Dan ontvang je nog eens maandelijks 7,50 euro korting op je abonnement en 5 euro korting op het entertainmentpakket.

Met Ben-abonnement bij GSMweb: bespaar tot 109 euro

Met klantvoordeel van Ben ontvang je 1GB extra en 5 euro korting op internet voor Odido thuis. Wanneer je de iPhone 13 bestelt in combinatie met een Ben-abonnement bij GSMweb, dan bespaar je tot 109 euro. Voor het toestel betaal je los dan 480 euro.

Met Hollandsnieuwe-abonnement bij Belsimpel: bespaar tot 69 euro

Ga je liever voor een abonnement van Hollandsnieuwe? Dan bespaar je 69 euro op de toestelprijs van de iPhone 13 via Belsimpel. Je betaalt namelijk 520 euro. Als je thuis internet van Ziggo hebt, dan profiteer je van veel voordelen, waaronder dubbel data en een extra tv-pakket.

Met Simyo-abonnement bij Belsimpel: bespaar tot 20 euro

Schaf je jouw nieuwe iPhone 13 bij Belsimpel aan in combinatie met een Simyo-abonnement? Dan bespaar je tot 20 euro op de losse toestelprijs. Voor het losse toestel betaal je dan 569 euro. Maak je daarnaast gebruik van klantvoordeel? Dan ontvang je ook nog eens dubbel zoveel data en dubbel zoveel belminuten!