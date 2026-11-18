Is jouw iPhone aan vervanging toe, maar vind je de prijzen van tegenwoordig nét te hoog liggen? Dan is Black Friday het perfecte moment om te kijken naar je volgende toestel. De iPhone 17 is daarbij ook zeker een goede om in overweging te nemen.

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iPhone 17 tijdens Black Friday fors goedkoper

Tijdens Black Friday is je uitgelezen kans om je nieuwe iPhone met korting op te pikken. De iPhone 17 kost je momenteel bij bol.com plaza € 925,-. Dat is zo’n 30 euro onder de adviesprijs waarmee hij op de markt kwam vorig jaar, maar de afgelopen maanden heeft Apple de adviesprijzen flink verhoogd.

Meer besparen doe je door je toestel te combineren met een abonnement. De hoogste korting ontvang je door je iPhone 17 te bestellen met een onbeperkt internetabonnement van KPN bij Belsimpel. Je betaalt nu voor deze iPhone 624 euro, maar de bundel is wel een hoge maandelijkse kostenpost.

Wil je nou liever ook maandelijks niet te duur uit zijn, kies dan voor Simyo. Stel je gaat voor 40GB, dan kost de iPhone 17 je 893 euro en betaal je de eerste twaalf maanden maar 3,50 euro voor je bundel.

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iPhone 17 bij providers: vanaf 864 euro

Bij één van de providers kan je natuurlijk ook altijd direct terecht. De laagste prijs is te vinden bij Vodafone of Odido: 864 euro. KPN vraagt 912 euro voor de iPhone 17. Ook hebben Hollandsnieuwe en Ben deze iPhone in hun assortiment, maar hier is-ie duurder dan een losse iPhone 17. We raden je daarom aan om hem te combineren met de provider van jouw keuze bij Belsimpel óf hem te bestellen bij bol.com plaza met een sim only-abonnement.

Daarnaast profiteer je van klantvoordeel op het moment dat je al een ander abonnement op je adres hebt van één van deze partijen. Denk aan gratis Netflix, ESPN Compleet of tot 20 euro korting per maand.

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Dit is de beste actie voor de iPhone 17 tijdens Black Friday

Welke aanbieding de allerbeste is, is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste vraag is hoeveel data je nodig hebt. De laagste toestelkosten krijg je door te kiezen voor onbeperkt internet (in dit geval bij KPN via Belsimpel: 624 euro), maar als je geen Unlimited nodig hebt is het zonde om daarvoor te betalen. Daardoor lopen de totale kosten namelijk alsnog flink op, ondanks de lage toestelkosten.

Een betere keuze is om voor Simyo te kiezen bij Belsimpel. Ga je bijvoorbeeld voor 40GB data, de meest gekozen bundel, dan is de iPhone 17 wat duurder dan in combinatie met KPN (893 euro) maar de maandelijkse bundelkosten blijven wel flink lager. Het eerste jaar betaal je namelijk maar 3,50 euro per maand. Na de eerste twaalf maanden wordt de reguliere maandprijs van 15 euro van je rekening afgeschreven. Gemiddeld genomen kom je hierdoor op 9,25 euro per maand uit.

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iPhone 17 als los toestel met sim only

Wil jij nergens aan vast zitten, dan is een losse iPhone 17 met een sim only-abonnement (mits je dat nodig hebt) natuurlijk ook altijd een goede optie. De laagste prijs vind je nu bij bol.com plaza: voor € 925,- heb hem de iPhone 17 in huis.

Is een sim only daarbij nodig, dan raden we op dit moment een bundel van Ben aan. Via Belsimpel ontvang je namelijk de eerste twaalf maanden 50 procent korting én je krijgt 100 euro cashback. Voor 40GB betaal je hierdoor slechts 4,08 euro per maand.

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iPhone 17: voordelige én compacte keuze

Kies voor de iPhone 17 als je op zoek bent naar een compact model en niet de meest uitgebreide functies nodig hebt. Zo heeft-ie geen aparte telelens, maar kan die tot twee keer optisch inzoomen. Daarvoor gebruik je de 48 megapixel-hoofdcamera én er is een ultragroothoekcamera.

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Verder kan hij overweg met Apple Intelligence, waardoor je kleine taken door kunstmatige intelligentie afstaat. Verwijder hiermee dus snel iemand van je foto die er niet op hoort te staan of maak de lucht stralend blauw als het eigenlijk een grauwe dag is.

Het scherm meet 6,3 inch, waardoor hij in vrijwel elke broekzak of kleine tas past. Dit display heeft bovendien ondersteuning voor always-on en dat is voor het eerst op een instapmodel. Hiermee zie je altijd de tijd of datum op je scherm, ook als de iPhone vergrendeld is. Mits je dat wilt natuurlijk, want dit kan je ook gewoon uitschakelen.