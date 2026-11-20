Speel jij regelmatig op je Nintendo Switch of Switch 2? Dan hebben we een leuke deal voor je gespot. Je krijgt nu tijdelijk drie maanden Nintendo Switch Online gratis!

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Tijdelijk drie maanden Nintendo Switch Online gratis

Black Friday komt eraan en ook Nintendo begint met mooie aanbiedingen te strooien. Zo krijg je nu drie maanden gratis bij een Nintendo Switch Online-lidmaatschap van twaalf maanden.

Een regulier jaarabonnement kost je 19,99 euro. Daarmee krijg je toegang tot online multiplayer, cloudopslag en klassieke games (NES, SNES en Gameboy).

De versie met het uitbreidingspakket kost 39,99 euro per jaar. Bij dit abonnement krijg je nog wat extra retro-consoles (Nintendo 64, Game Boy Advance en SEGA Mega Drive) en DLC voor je games bij. Ook hierbij krijg je nu drie maanden cadeau.

Heb je al een abonnement? Dan kun je nog steeds profiteren van deze actie. Daarnaast geldt de aanbieding ook voor familielidmaatschappen. Wacht echter niet te lang als je deze deal wil scoren, want de actie loopt tot en met zondag 6 december.

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Nintendo Switch (2) kopen

Heb je nog geen Nintendo Switch (2)? Of wil je er juist eentje bij? Dan is bij Mediamarkt de versie met vervangbare batterij nu extra goedkoop. In plaats van 519,99 euro betaal je 469 euro!

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Dat deze versie van de Nintendo Switch 2 een verwisselbare batterij heeft, is erg fijn. Want als de accu na een paar jaar minder goed werkt, kun je die zelf vervangen. Ook bij de Joy-Con 2-controllers is dit mogelijk. Zo gaat je Nintendo Switch 2 langer mee, bespaar je op reparatiekosten en kun je nog jarenlang blijven gamen!

Zo profiteer je van deze Nintendo-deal

Om de drie gratis maanden te ontvangen bij Nintendo Online, moet je dus een jaarabonnement nemen of verleng je jouw huidige lidmaatschap handmatig via de website van Nintendo. Vergeet daarbij niet om automatische verlenging aan te zetten. Dat is namelijk wel een voorwaarde van de actie.

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Nintendo voegt de extra maanden binnen 72 uur toe aan je abonnement. Je kunt één keer gebruikmaken van de aanbieding.

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