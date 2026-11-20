Uit onderzoek blijkt dat ontzettend veel mensen tijdens Black Friday naar een nieuwe provider kijken. Providers spelen daar handig op in, waaronder KPN, want er zijn ontzettend veel goede acties te vinden. Van telefoonabonnement tot sim only en glasvezelinternet: we zetten hieronder alle aanbiedingen van KPN op een rijtje.

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Dit krijg je van KPN als je overstapt

Ben jij deze Black Friday op zoek naar een telefoon- of internetabonnement, dan ben je momenteel aan het goede adres bij KPN. Er zijn verschillende acties waardoor je honderden euro’s bespaart óf een mooi welkomstcadeau ontvangt.

Denk bijvoorbeeld aan korting op je volgende iPhone, een sim only met gratis koptelefoon of glasvezelinternet met cashback óf een Nintendo Switch 2. We zetten de meest interessante KPN Black Friday-deals voor je op een rij.

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1. Gratis Dyson Airwrap, V10-steelstofzuiger of Nintendo Switch 2

Black Friday is hét moment om van internetabonnement te wisselen, want providers Momenteel ontvang je bij KPN in combinatie met alle glasvezelpakketten een gratis Dyson Airwrap, V10 Submarine-stofzuiger óf een Nintendo Switch 2. Deze actie geldt bij alle snelheden, waardoor dit juist bij lagere snelheden een hele interessante aanbieding is.

Wil je juist een hogere internetsnelheid of heb je geen Dyson of gameconsole nodig, dan raden we je aan om voor de korting te kiezen. In dat geval is de korting die je ontvangt namelijk hoger dan de waarde van één van de cadeaus.

2. Tot 200 euro cashback bij internet en tv én 50% korting

Heb je geen Nintendo Switch 2, Dyson Airwrap of steelstofzuiger nodig, dan profiteer je van de meeste voordeel als je jouw KPN-abonnement via Mobiel.nl afsluit. Hier vind je dezelfde acties als op de site van KPN, maar ontvang je tot 200 euro cashback bovenop de 50 procent korting die je twaalf maanden lang krijgt. Dit is afhankelijk van de snelheid die je kiest.

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Kies je voor alleen internet, dan loopt de cashback van 70 euro bij 100 Mbit/s tot 130 euro bij 4 Gibt/s. Wil je er ook tv bij, dan ontvang je bij 100 Mbit/s 150 euro cashback en bij 4 Gbit/s zelfs 200 euro.

Zou je dit als extra korting in je maandbedrag meenemen, dan betaal je voor 1 Gbit/s met tv 40,60 euro per maand in plaats van 65,25 euro per maand. Dat berekenen we zo:

Rekenvoorbeeld bij 1 Gbit/s + tv Eerste 12 maanden: €32,62 p/m €391,44 Laatste 12 maanden: €65,25 p/m €783,- Cashback – €200,- Totaalbedrag €974,44 Totaalbedrag verdeeld over 24 maanden €40,60 p/m

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3. iPhone 18 Pro (Max), iPhone 17 en meer met korting

Bij KPN ben je natuurlijk ook aan het juiste adres voor een nieuwe iPhone. Denk aan één van de gloednieuwe toestellen van dit jaar, de iPhone 18 Pro (Max) of juist de instapper van vorig jaar: de iPhone 17. Ongeacht de bundel die je kiest, blijft de iPhone altijd dezelfde prijs. Ga je bijvoorbeeld voor de iPhone 18 Pro, dan zou je voor een los toestel € 1.348,- betalen (bij bol.com plaza), maar bij KPN betaal je er 1248 euro voor.

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4. Sim only van KPN: gratis koptelefoon of kies je eigen cadeau

Is jouw iPhone nog goed, maar ben je wel toe aan een nieuw KPN-abonnement? Dan is het verstandig om naar een sim only te kijken. Meestal kan je binnen drie of vier maanden voor het aflopen van je contract een nieuw abonnement uitzoeken. Bij KPN zelf zijn de Black Friday-aanbiedingen hiervoor helaas niet zo goed, maar bij Belsimpel en Mobiel.nl profiteer je wél van uitstekende acties:

Via Belsimpel : Gratis Sony WF-1000XM5 bij Unlimited 50 of 400 Mbit/s

: Gratis Sony WF-1000XM5 bij Unlimited 50 of 400 Mbit/s Via Belsimpel : Gratis Sony WH-1000XM6 bij Unlimited 700 Mbit/s of 1 Gbit/s

: Gratis Sony WH-1000XM6 bij Unlimited 700 Mbit/s of 1 Gbit/s Via Mobiel.nl: Gratis JBL-koptelefoon, -oordopjes, speaker of 100 euro aan accessoiretegoed

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KPN-abonnement verlengen: dit zijn je opties

Helaas zijn de acties voor huidige klanten nooit zo goed als voor nieuwe KPN-gebruikers. Tussen de verlengaanbiedingen zitten jammer genoeg geen aanbiedingen. Daarom raden we je aan om altijd te wisselen tussen provider. Heb je thuis ook internet van KPN op je adres en maak je gebruik van gratis Netflix, ESPN Premium of Videoland? Dan is het handig om van de verlengactie gebruik te maken.

Maak je weinig gebruik van deze gratis streamingdiensten, dan is het een optie om te wisselen naar een sim only van Simyo. Hiermee zit je op het snelle netwerk van KPN en krijg je gratis data. Bovendien bespaar je hiermee flink op je maandelijkse kosten. Via Belsimpel ontvang je momenteel 115 euro cashback en je betaalt het eerste jaar slechts 3,50 euro per maand. Daardoor kost 30GB je gemiddeld genomen slechts 3,46 euro per maand. Met het geld dat je bespaart kan je nu ook zelf Netflix, ESPN Premium of Videoland afsluiten.

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