Deze populaire iPhone is nu een stuk goedkoper dan een paar weken geleden

Loopt je abonnement bijna af en hoef je niet per se het nieuwste model? Dan is dit hét moment om toe te slaan. Een populaire iPhone is nu tijdelijk extra voordelig geprijsd. Bekijk hieronder de beste deals.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16: haal je nu al vanaf 522 euro in huis

De iPhone 16 beschikt over een 6,1-inch OLED-display met heldere kleuren en een stevige Ceramic Shield-afwerking die extra bescherming biedt. Dankzij de krachtige A18-chip levert het toestel soepele prestaties en gaat de batterij efficiënt om met energie. De 48-megapixel hoofdcamera maakt gedetailleerde foto’s en dankzij de macromodus leg je ook kleine onderwerpen haarscherp vast.

Verder is de iPhone 16 uitgerust met een handige actieknop en speciale cameraknop, waarmee je functies binnen handbereik hebt en de camera bedient. Met ondersteuning voor usb-c, MagSafe en de nieuwste iOS-versie combineert het toestel moderne functies met een gebruiksvriendelijke ervaring voor dagelijks gebruik.

iPhone 16 via een provider: al vanaf 744 euro in huis

Wil je extra besparen op de iPhone 16, dan is een abonnement vaak voordeliger dan een losse aankoop. Kies je voor Vodafone, dan komt de prijs uit op 744 euro. Met KPN ligt de prijs op dit moment op 768 euro. Ga je liever voor Odido? Dan heb je de iPhone 16 al in huis vanaf 780 euro.

Combineer je een mobiel abonnement met internet en tv van dezelfde provider, dan kun je vaak flink besparen. Bij Odido krijg je bijvoorbeeld tot 7,50 euro korting op je mobiele abonnement, 5 euro korting op internet en ontvang je bij meerdere abonnementen op hetzelfde adres dubbele data.

Ook bij KPN profiteren klanten van combinatievoordeel. Je krijgt tot 7,50 euro korting per maand en kunt rekenen op extra voordelen, zoals dubbele data, gratis bellen naar andere KPN-klanten en in sommige gevallen een gratis Netflix-abonnement. Vodafone-klanten met Ziggo kunnen eveneens gebruikmaken van extra voordelen, waaronder tot 10 euro korting op het abonnement en meer mobiele data.

iPhone 16 via een provider: al vanaf 522 euro in huis

De iPhone 16 met 128 GB opslagruimte heeft een adviesprijs van 969 euro, maar is inmiddels flink in prijs gedaald. Bij Bol vind je het toestel momenteel vanaf ongeveer 697 euro, waarbij de exacte prijs afhankelijk is van de gekozen kleur.

Wie nog voordeliger uit wil zijn, kan de iPhone 16 combineren met een abonnement via bijvoorbeeld Belsimpel of Mobiel.nl. In combinatie met een Vodafone-abonnement via Belsimpel betaal je slechts 522 euro voor het toestel. Daarmee bespaar je 275 euro ten opzichte van de huidige losse toestelprijs..

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 bij webwinkels: al vanaf 573 euro

Gebruik je veel data en bel je regelmatig? Dan kan het voordelig zijn om de iPhone 16 te combineren met een abonnement via webshops zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Vaak geldt: hoe uitgebreider je bundel, hoe hoger de korting op het toestel. Zo haal je de iPhone 16 voor een lagere prijs in huis dan wanneer je hem los aanschaft.

Daarbovenop geven veel providers momenteel extra voordelen, zoals drie maanden gratis Apple Music en Apple TV+. Hierdoor wordt een abonnement met de iPhone 16 niet alleen goedkoper, maar ook aantrekkelijker dankzij de extra diensten.

Odido, Vodafone of toch KPN?

Vodafone: combineer je bij Belsimpel de iPhone 16 met een Vodafone-abonnement, dan betaal je voor het toestel slechts 573 euro. Dat betekent een besparing van 126 euro ten opzichte van de huidige losse toestelprijs. Ook hier profiteer je van extra voordelen: bundel je abonnement met Ziggo-internet of -tv, dan krijg je tot 7,50 euro korting per maand én extra MB’s in je databundel.

combineer je bij Belsimpel de iPhone 16 met een Vodafone-abonnement, dan betaal je voor het toestel slechts 573 euro. Dat betekent een besparing van 126 euro ten opzichte van de huidige losse toestelprijs. Ook hier profiteer je van extra voordelen: bundel je abonnement met Ziggo-internet of -tv, dan krijg je tot 7,50 euro korting per maand én extra MB’s in je databundel. Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan kun je de iPhone 16 bij Belsimpel al aanschaffen voor 588 euro. Daarnaast profiteer je met Klantvoordeel van extra’s zoals tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je databundel.

kies je voor een Odido-abonnement, dan kun je de iPhone 16 bij Belsimpel al aanschaffen voor 588 euro. Daarnaast profiteer je met Klantvoordeel van extra’s zoals tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je databundel. KPN: heb je liever een KPN-abonnement? Dan betaal je bij Belsimpel 624 euro voor de iPhone 16. Dankzij Combivoordeel krijg je bovendien elke maand tot 7,50 euro extra korting op je abonnement.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Liever een kleiner abonnement?

Heb je genoeg aan een kleinere databundel, zoals 10GB per maand? Dan kun je ook kiezen voor een voordeligere combinatie met abonnement. Op dit moment vind je een van de scherpste deals bij Belsimpel, waar de iPhone 16 met een Lebara-abonnement van 10GB beschikbaar is vanaf 643 euro voor het toestel.

Daarnaast profiteer je van een tijdelijke korting op het abonnement: de eerste zes maanden betaal je slechts 4 euro per maand. Daarmee blijven de maandelijkse kosten laag en bespaar je aanzienlijk op de totale prijs.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Wil je zeker weten dat de iPhone 16 prijzen actueel zijn of ben je op zoek naar de beste deal? Bekijk dan onze prijsvergelijker hieronder. Met de handige filters pas je eenvoudig je voorkeuren aan, waarna de scherpste prijs meteen bovenaan verschijnt. Zo vind je snel de meest voordelige aanbieding.