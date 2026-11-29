Ben je op zoek naar een goede deal voor een Apple Watch Ultra? Dan hebben we goed nieuws! De Apple Watch Ultra 3 is flink in prijs gedaald!

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Apple Watch Ultra 3 met flinke korting

De Apple Watch Ultra 3 verscheen in september 2025 en had een adviesprijs van 899 euro. Inmiddels betaal je bij Belsimpel nog maar 643,95 euro voor de smartwatch. Daarmee bespaar je zo’n 255 euro ten opzichte van de oorspronkelijke adviesprijs en 150 euro op de gemiddelde prijs.

Hoewel Apple inmiddels een opvolger heeft uitgebracht, is de Ultra 3 nog altijd een interessante keuze. Zeker als je graag een high-end smartwatch om je pols hebt, maar daar niet de hoofdprijs voor wil betalen. En zeker nu de Apple Watch Ultra 3 extra goedkoop is, heb je daarmee een prima deal te pakken.

-19% Apple Watch Ultra 3 € 643,95 De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 791,- Belsimpel Naar deal

Dit maakt de Apple Watch Ultra 3 zo fijn

Een groot voordeel van de Apple Watch Ultra 3 is de accuduur. Bij normaal gebruik gaat de smartwatch volgens Apple tot 42 uur mee op één acculading. Schakel je de energiebesparingsmodus in? Dan loopt dat zelfs op tot 72 uur. Je hoeft dus niet iedere avond op zoek naar de oplader.

Daarnaast heeft de smartwatch een grote behuizing van 49 millimeter, die gemaakt is van titanium. Het scherm is daardoor lekker groot en biedt genoeg ruimte om tijdens het sporten je gegevens af te lezen. Ook als de zon fel schijnt, is het scherm goed af te lezen.

Ben je graag buiten of trek je regelmatig je hardloopschoenen aan? Dan komt de nauwkeurige gps goed van pas. Hiermee houdt de Apple Watch Ultra 3 bij welke route je aflegt. Met de actieknop aan de zijkant start je bovendien met één druk op de knop een training.

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Ook als je niet iedere dag in de sportschool staat, heb je veel aan de smartwatch. Zo houd je onder andere je hartslag, slaap en dagelijkse beweging bij. Daarnaast lees je binnenkomende berichtjes af zonder dat je steeds je iPhone uit je zak hoeft te halen.

Liever een Apple Watch Ultra 4 of Series 12?

Wil je liever het nieuwste van het nieuwste? Dan is de Apple Watch Ultra 4 een goed alternatief. Deze beschikt over een nieuw systeem om je gezondheid in de gaten te houden, een snellere S11-chip en een accuduur van maximaal 50 uur. Je betaalt momenteel 848,95 euro voor de smartwatch.

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-6% Apple Watch Ultra 4 € 848,95 De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 905,- Belsimpel Naar deal

Vind je de Ultra-modellen te groot of te duur? Kijk dan eens naar de Apple Watch Series 12. Deze heeft eveneens de nieuwe S11-chip en de vernieuwde gezondheidssensoren, maar gaat maximaal 24 uur mee op één acculading. De Series 12 haal je momenteel al voor 399,- euro in huis.

-38% Apple Watch Series 12 € 399,- De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 640,- bol Naar deal

Is een lange accuduur voor jou belangrijk en hoef je niet per se het nieuwste model te hebben? Dan zit je met de afgeprijsde Apple Watch Ultra 3 helemaal goed. Houd er wel rekening mee dat de prijzen tijdens Black Friday snel kunnen veranderen. Wees er dus snel bij!

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