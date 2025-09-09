Zo pre-order je de Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 en SE 3 en heb je hem als eerste in huis

De gloednieuwe Apple Watch Series 11, Ultra 3 en SE 3 zijn officieel onthuld en zijn vanaf nu te pre-orderen. De levering van deze smartwatches start op vrijdag 19 september 2025. In dit artikel lees je waar je de nieuwste Apple Watches als eerste kunt bestellen, zodat je snel geniet van alle nieuwe functies en verbeteringen.

Apple heeft net tijdens het Apple-event de nieuwe Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 en Apple Watch Ultra 3 officieel onthuld. Deze nieuwe modellen brengen een aantal interessante verbeteringen en nieuwe functies met zich mee. Wil je een van deze smartwatches bestellen en als eerste in huis hebben? We hebben de beste webshops hieronder voor je op een rij gezet.

Update 09-09-2025 21:15: op dit moment hebben onze partners nog geen aanbod beschikbaar. Zodra er aanbod beschikbaar is, publiceren we dit direct op deze pagina.

Hier pre-order je de nieuwe Apple Watch Series 11

De Apple Watch Series 11 beschikt over een nieuwere en snellere S11-chip die zorgt voor betere prestaties en een langere batterijduur tot wel 24 uur. Het ontwerp blijft vergelijkbaar met de Series 10, met een aluminium of titanium behuizing en nieuwe kleuropties. Het model heeft een startprijs van 399 dollar.

Wil je verzekerd zijn van de snelste levering? Kies dan voor een van onderstaande winkels. Zo heb je de Apple Watch Series 11 razendsnel in huis en kun je direct profiteren van alle nieuwe functies en het verbeterde design.

Liever een Apple Watch Series 11 5G?

Voor de Apple Watch Series 11 is er ook een Cellular-uitvoering beschikbaar. Dit betekent dat de smartwatch zelfstandig mobiel internet kan gebruiken, zonder dat je je iPhone bij je hoeft te dragen. Zo blijf je overal verbonden en mis je nooit meer een bericht of oproep. Bij providers zoals Odido, KPN en Vodafone kun je het 5G-model van de Apple Watch Series 11 aanschaffen in combinatie met een abonnement.

Hier pre-order je de nieuwe Apple Watch SE 3

Met de Apple Watch SE 3 heb je de nieuwste versie van dit populaire instapmodel te pakken. Hij heeft een startprijs van 249 dollar, is beschikbaar in 41mm en 45mm en heeft dunnere randen waardoor het design goed aansluit bij de Series 7, 8 en 9. Dankzij de nieuwe S11-chip is de Apple Watch SE 3 sneller en krachtiger dan zijn voorgangers, wat zorgt voor soepelere prestaties bij dagelijks gebruik.

Verder komt het nieuwste model met de gezondheidsfuncties die we kennen van vorige modellen zoals hartslagmeting, activiteitsregistratie en valdetectie. Wil jij de Apple Watch SE 3 als eerste in huis hebben? Bestel hem dan bij een van de onderstaande webshops.

Liever een Apple Watch SE 3 4G?

Bij de Apple Watch SE 3 is er ook een optie om te kiezen voor een Cellular-model. Dit betekent dat je smartwatch zelfstandig verbinding kan maken met het internet, zonder dat je je telefoon bij je hoeft te hebben. Zo blijf je altijd bereikbaar en mis je nooit meer een bericht of oproep, waar je ook bent. Bij Odido, KPN en Vodafone kun je het 4G-model van deze Apple Watch aanschaffen in combinatie met een abonnement.

Hier pre-order je de nieuwe Apple Watch Ultra 3

De Apple Watch Ultra 3 begint vanaf 799 dollar en heeft een stevig titanium ontwerp dat lijkt op dat van eerdere Ultra-modellen. Het scherm is ongeveer 10 procent groter dan voorheen en heeft dunnere randen. Het display gebruikt een zuinige oled-technologie, waardoor de batterij langer meegaat.

De Ultra 3 is uitermate geschikt voor avonturiers en buitensporters dankzij zijn robuuste en duurzame titanium behuizing, maar dankzij het elegante design ook ideaal voor dagelijks gebruik. Wil je de Apple Watch Ultra 3 als eerste ontvangen? Bestel hem dan snel bij een van de webshops hieronder. Bij KPN kun je de smartwatch met een abonnement krijgen, waarbij je via een e-sim altijd verbonden bent en bereikbaar blijft, ook zonder dat je je telefoon bij je hebt.