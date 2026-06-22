Hier krijg je gratis Spotify Premium en betaal je tijdelijk minder voor de AirPods Pro 2

Wie op zoek is naar nieuwe oordopjes kan ze nu extra voordelig scoren en profiteert bovendien van gratis Spotify Premium. Hieronder leggen we uit wat deze deal precies inhoudt en hoe het werkt.

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Dit is hoe je gratis Spotifiy Premium scoort

De AirPods Pro 2 zijn tijdelijk bij JoyBuy verkrijgbaar voor 185 euro in plaats van 279 euro. Daarmee zitten ze net niet op hun laagste prijs ooit, maar het verschil is slechts enkele euro’s. Schrijf je je als nieuwe klant in voor de nieuwsbrief van JoyBuy, dan ontvang je bovendien 5 euro extra korting op deze oordopjes via de app.

Extra interessant is dat je tijdelijk ook 4 maanden gratis Spotify Premium krijgt wanneer je kiest voor JoyBuy Plus. Daarmee profiteer je niet alleen van gratis Spotify Premium, maar ook van een gratis proefperiode van 30 dagen om JoyBuy Plus rustig uit te proberen. Een mooie deal waarbij je straks gelijk jouw nieuwe AirPods kunt uittesten. Hieronder leggen we uit waarom JoyBuy zeker niet onderdoet voor Amazon.

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Dit wil je weten over JoyBuy: groot concurrent voor Amazon

JoyBuy ontwikkelt zich steeds meer tot een belangrijke speler op de Europese markt. Het platform focust vooral op elektronica, gadgets en lifestyleproducten en werkt in grote lijnen vergelijkbaar met Amazon, waar je zowel direct als via externe verkopers kunt bestellen. Dankzij het gebruik van Europese magazijnen en internationale distributie worden de levertijden steeds korter, waardoor je in sommige gevallen je bestelling zelfs nog dezelfde dag in huis kunt hebben, mits je vóór 11:00 uur bestelt.

De voordelen van JoyBuy Plus: 30 dagen gratis en slechts 1,67 euro per maand

Binnen het platform bestaat daarnaast JoyBuy Plus, een abonnementsdienst die extra voordelen biedt zoals exclusieve kortingen, tijdelijke acties en in sommige gevallen gratis diensten, zoals momenteel Spotify Premium. Het concept is vergelijkbaar met Amazon Prime, waarbij leden toegang krijgen tot extra voordelen en deals, al ligt de abonnementsprijs bij JoyBuy flink lager.

Daarnaast spaar je bij elke aankoop punten die je kunt inwisselen voor korting op een volgende bestelling, waarbij elke uitgegeven euro goed is voor 1 punt. Voor een maandabonnement betaal je 3,99 euro, terwijl je voor een jaarabonnement 19,99 euro kwijt bent, wat neerkomt op slechts 1,67 euro per maand. Wil je de dienst eerst proberen, dan kan dat via een gratis proefperiode van 30 dagen.

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Over de AirPods Pro 2

De AirPods Pro 2 blijven ook vandaag nog een prima keuze binnen Apple’s oordopjeslijn. Ze bieden uitstekende actieve ruisonderdrukking, een helder en gebalanceerd geluidsprofiel en een zeer comfortabele pasvorm die geschikt is voor langdurig gebruik.

Dankzij de H2-chip werken ze bovendien naadloos samen met andere Apple-apparaten, waardoor schakelen tussen iPhone, iPad en Mac soepel en automatisch verloopt. Functies zoals Adaptive Transparency zorgen ervoor dat omgevingsgeluiden op een natuurlijke manier worden doorgelaten wanneer dat nodig is, wat ze ook in het dagelijks verkeer erg praktisch maakt.

Daarnaast zijn de AirPods Pro 2 zeker nog de moeite waard door hun sterke combinatie van functies en prijs, zeker nu ze vaak met korting verkrijgbaar zijn. Ze ondersteunen ruimtelijke audio met dynamische hoofdtracking, hebben een degelijke batterijduur en een compacte oplaadcase met ingebouwde speaker en Find My-ondersteuning. Hoewel de AirPods Pro 3 op sommige punten verbeteringen bieden, blijft de Pro 2 voor veel gebruikers een uitstekende allround keuze.