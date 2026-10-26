15 procent korting op AirPods, maar er is één voorwaarde

Toe aan een nieuwe hoofdtelefoon en oordopjes? Of combineer je één van beide graag met een ISY-oplader? Kijk dan snel in de Mediamarkt app, want daar ontvang je nu tijdelijk 15 procent combivoordeel op het volledige assortiment van koptelefoons en oordopjes.

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1. Download de Mediamarkt app

Je ontvangt alleen 15 procent korting als je de bestelling in de Mediamarkt app plaatst. Gebruik onderstaande knop om de app op je iPhone te downloaden, waarna je ‘m direct kan gebruiken om te shoppen.

MediaMarkt Nederland MMS E-Commerce GmbH 9.4 (37.643 reviews) Gratis via App Store via App Store

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2. Tijd om te shoppen

Bij Mediamarkt scoor jij nu alle oordopjes, koptelefoons en speciale sporthoofdtelefoons met 15 procent korting bij afname van 2 deelnemende producten. Daarnaast is het mogelijk om 1 product te combineren met een ISY-oplader om alsnog te profiteren van 15 procent korting. Let op! De actie is alleen geldig in de Mediamarkt app tot en met 1 november 2026.

Bespaar op de nieuwste AirPods 5, met óf zonder draadloze oplaadcase, de Airpods Pro 3 of op de AirPods Max 2. Daarnaast scoor je ook koptelefoons en oordopjes van andere merken zoals: Sony, JBL, Sonos en meer. Je favoriete oordopjes en koptelefoon gevonden? Rond je bestelling dan eenvoudig af in de Mediamarkt app.

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3. Klaar voor Black Friday

Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat eind volgende maand weer in het teken staat van Black Friday. Nu oktober bijna is afgelopen zien we dat steeds meer merken zich voorbereiden voor deze maand vol met kortingen en acties! We zien dat ook Mediamarkt zich steeds eerder waagt aan Black Friday, dat langzaamaan steeds meer uitgroeit tot Black Month. Zo krijg je via de Mediamarkt app vaak 1 dag eerder toegang tot de Black Friday deals!

Maak via de Mediamarkt app eenvoudig verlanglijstjes, blijf als eerste op de hoogte van de nieuwste deals en rond je bestelling eenvoudig, binnen enkele klikken, af.

MediaMarkt Nederland MMS E-Commerce GmbH 9.4 (37.643 reviews) Gratis via App Store via App Store