iPhone 17, 16e, AirPods Pro 3 en meer fors in prijs verlaagd

Zoek je een nieuwe iPhone, Apple Watch of AirPods? Dan heb je nu geluk: bij Mobiel.nl profiteer je weer van de Slimme Keuze Weken! Je haalt diverse Apple‑producten (en nog veel meer) tijdelijk met een flinke korting in huis. Wees er wel snel bij, want deze deals lopen nog maar tot en met 29 maart 2026. Hieronder hebben we de beste aanbiedingen voor je onder elkaar gezet.

iPhone 17: nu al in huis vanaf 519 euro

De iPhone 17 is het basismodel binnen de iPhone 17-serie en vormt daarmee de ideale instapoptie. Het toestel heeft een helder 6,3-inch display met ProMotion (tot 120 Hz) en een always-on functie, waardoor alles vloeiend en overzichtelijk wordt weergegeven.

Dankzij de krachtige A19-chip draaien apps, games en Apple Intelligence-functies moeiteloos, terwijl de batterij tot wel 30 uur meegaat zonder tussentijds opladen. Op de achterkant vind je twee 48-megapixelcamera’s voor scherpe foto’s, en aan de voorkant zit een 18-megapixelcamera met Middelpunt voor perfect gecentreerde video’s.

Het toestel had oorspronkelijk een adviesprijs van 969 euro, maar is momenteel een stuk voordeliger te krijgen. Tijdens de Slimme Keuze Weken bij Mobiel.nl haal je de iPhone al vanaf 519 euro in huis in combinatie met een onbeperkt abonnement van Odido. Liever een abonnement bij Vodafone of KPN? Ook dat is gewoon mogelijk.

iPhone 17 bij eigen provider: al vanaf 768 euro in huis

Wil je de iPhone 17 liever direct kopen bij je eigen provider? Dat kan natuurlijk ook! Bij Vodafone scoor je ‘m al vanaf 768 euro. Bij Odido betaal je momenteel 792 euro het toestel. Kies je liever voor KPN, dan haal je hem daar al in huis vanaf 816 euro.

iPhone 16e: nu al in huis vanaf 379 euro

De iPhone 16e combineert krachtige prestaties met een strak en modern design. Dankzij de snelle A18 Bionic-chip werken apps en games soepel, terwijl de 48 MP-camera zorgt voor scherpe foto’s en video’s. Een uitstekende keuze voor wie topkwaliteit zoekt zonder de hoogste prijs te betalen.

Met een adviesprijs van 719 euro is de iPhone 16e een mooi instaptoestel. Dankzij de krachtige chip en verbeterde camera blijft dit toestel dan ook een slimme en toekomstbestendige keuze.

De iPhone 16e had bij introductie een adviesprijs van 719 euro, maar is inmiddels een stuk voordeliger in huis te halen. Tijdens de Slimme Keuze Weken bij Mobiel.nl haal je het toestel al vanaf 379 euro in huis in combinatie met een onbeperkt abonnement van Vodafone. Ga je liever voor Odido of KPN? Ook dat kan natuurlijk gewoon!

iPhone 16e bij eigen provider: al vanaf 504 euro in huis

Wil je de iPhone 16e liever direct bij je eigen provider scoren? Dat gaat super makkelijk en scheelt vaak flink op de toestelprijs. Bij KPN heb je ‘m al vanaf 504 euro. Bij Vodafone betaal je 528 euro. Met Odido haal je dit toestel vanaf 540 euro in huis.

AirPods Pro 3: van 248,95 euro voor 220,95 euro (incl. hoesje)

De AirPods Pro 3 zijn de nieuwste stijlvolle in‑ear oordopjes van Apple, met een compacte, lichtere case en een comfortabelere pasvorm zodat ze lekker in je oren zitten. Ze zijn water‑ en zweetbestendig (IP54), geschikt voor trainen en dagelijks gebruik, en werken net als Apple‑toestellen met een gemakkelijk klik‑koppeling via de case. Daarnaast zorgen adaptieve geluidscontrole en passieve akoestische geluidsisolatie ervoor dat je omgevingsgeluid goed buitensluit zonder je instellingen steeds zelf aan te hoeven passen.

Verder zijn ze voorzien van een krachtigere Apple H2‑chip, ondersteunen ze Bluetooth 5.3 voor een stabiele verbinding en bieden verbeterde actieve noise cancelling. De batterij gaat ongeveer vijf uur mee bij continu muziek luisteren waarbij de case in totaal tot ongeveer 24 uur extra gebruiksduur geeft. De case werkt daarnaast ook met draadloos opladen en ondersteunt MagSafe.

Bij Mobiel.nl krijg je deze nieuwste oordopjes tijdelijk met een mooie korting, waardoor je ze al voor 220,95 euro in huis haalt. Daarnaast ontvang je er een gratis hoesje bij en heb je drie maanden lang gratis toegang tot Apple Music.

Apple Watch 11, SE3 (en meer): al vanaf 261 euro in huis

Tijdens de Slimme Keuze Weken bij Mobiel.nl scoor je de Apple Watch Series 11, SE 3 en Ultra 3 tijdelijk flink goedkoper. De Apple Watch Series 11 draait op de Apple S10‑chip met snelle prestaties, een helder always-on oled‑scherm, geavanceerde gezondheidssensoren (hartslag, ECG, SPO₂, slaaptracking) en heeft ondersteuning voor gps, mobiele data en is daarnaast waterbestendig tot wel 50 meter

De Watch SE 3 heeft een krachtige S10-chip, oled‑scherm, en diverse gezondheids‑ en fitnessfuncties (hartslag, bewegingsdoelen, slaapmonitoring) en is geschikt voor zwemmen en dagelijks gebruik.

De Watch Ultra 3 combineert een extra robuuste behuizing in titanium of titaniumlook met een extra grote batterij (gemiddeld tot 36–40 uur bij normaal gebruik), een helder en stevig oled‑display, uitgebreide sport‑ en navigatiefuncties die onder meer geschikt zijn voor klimmen, snorkelen en duiken. Daarnaast heeft hij dezelfde gezondheidssensoren als de Apple Watch Series 11, maar is optimaal afgestemd op extreme sporten en fanatieke sporters.

Naast de bovenstaande Apple‑producten zijn er tijdens de Slimme Keuze Weken bij Mobiel.nl nog veel meer aanbiedingen. Profiteer van kortingen op andere smartphones, tablets, wearables en nog veel meer accessoires. De deals lopen nog tot en met 29 maart 2026, dus wacht daarom zeker niet te lang!