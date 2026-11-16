Populaire thuisbatterij fors in prijs gezakt (nog goedkoper met deze kortingscode)

Ben je op zoek naar een betaalbare thuisbatterij, kijk dan zeker eens naar deze Black Friday-deal van Zendure mét exclusieve kortingscode!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Thuisbatterij met kortingscode

Als je zonnepanelen hebt, doe je er goed aan om eens naar een thuisbatterij te kijken. Daarmee kun je overtollige zonnestroom opslaan om later zelf te gebruiken. De Zendure SolarFlow 2400 AC is daarvoor een interessante optie. Deze populaire thuisbatterij is momenteel al flink in prijs gezakt. En met de exclusieve kortingscode (KQ135) voor Black Friday die wij voor je hebben, wordt de aanbieding nóg aantrekkelijker.

De Zendure SolarFlow 2400 AC is een thuisbatterijsysteem waarmee je stroom bewaart voor momenten waarop je zonnepanelen minder of helemaal geen stroom produceren. Het systeem beschikt over een vermogen van maximaal 2400 watt en is modulair uitbreidbaar. Je kunt de opslagcapaciteit met maximaal zes AB3000X-batterijen uitbreiden tot maar liefst 17,28 kWh. Zo stem je de capaciteit af op je eigen energieverbruik. Bovendien kun je de SolarFlow 2400 AC ook aan andere apparaten van Zendure koppelen. Dan beheer je je energieverbruik nog slimmer en benut je jouw zelf opgewekte stroom zo efficiënt mogelijk.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo profiteer je van deze Black Friday-deal

De prijs is momenteel al behoorlijk aantrekkelijk. Voor de uitvoering met twee AB3000X-batterijen (samen goed voor 5,76 kWh opslagcapaciteit) betaal je nu 1209 euro. Maar het kan nog goedkoper! Met de kortingscode KQ135 krijg je namelijk 8 procent extra korting op de thuisbatterij. Daarmee komt de totaalprijs uit op slechts 1112,28 euro. Je bespaart dus maar liefst 96,72 euro extra.

Wil je profiteren van deze Black Friday-deal? Ga dan naar de webshop van Zendure, voeg de juiste uitvoering van de SolarFlow 2400 AC met twee batterijen toe aan je winkelmandje en vul tijdens het afrekenen de kortingscode KQ135 in. Vergeet niet dat de thuisbatterij kortingscode geldt voor de SolarFlow 2400 AC en niet voor de nieuwere 2400 AC+-uitvoering. Controleer dus goed of je de juiste versie bestelt.

Wil je er ook een P1-meter bij? Die krijg je nu ook een stuk goedkoper: je betaalt namelijk geen 99,99 euro, maar slechts 29,99 euro. Dat is een korting van maar liefst 70 euro!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hier scoor je alle aanbiedingen tijdens Black Friday

Wil je geen enkele Black Friday-deal missen? We verzamelen de beste aanbiedingen van dit jaar op onze speciale Black Friday-overzichtspagina. Daar vind je de interessantste kortingen op Apple-producten, accessoires en nog veel meer. Via de link hieronder bekijk je alle deals eenvoudig bij elkaar!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!