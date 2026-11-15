Deze Black Friday-actie wil je niet missen (je krijgt AirPods 5 cadeau)

Ben jij in de markt voor een nieuwe sim only-bundel, dan moet je nu bij Lebara zijn. De provider geeft je namelijk tot en met 19 november Apple AirPods 5 cadeau bij je aankoop. Dit moet je weten.
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Lebara sim only met gratis AirPods 5
Het is Black Friday en dus vliegen de goede sim only-deals je om de oren. Kies je voor een bundel van Lebara bij Belsimpel, dan ontvang je er tot en met 19 november gratis de Apple AirPods 5 t.w.v. 149 euro bij. De oortjes hebben uitstekende ruisonderdrukking en mooi vol geluid. De actie is geldig op alle bundels vanaf 10 GB.
Je krijgt bovendien de eerste 6 maanden 50 procent korting op je abonnement. Een bundel van 10 GB met gratis AirPods 5 kost je dus nu gemiddeld slechts 7 euro per maand. Zo’n goede deal laat je toch niet liggen?
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Alle prijzen op een rijtje
De gratis Apple AirPods 5 krijg je dus bij bundels van 10 GB en groter. Ook ontvang je tijdelijk zes maanden 50 procent korting op je bundel. Wat betaal je precies per abonnement? Hieronder zetten we de prijzen voor je op een rijtje.
|Bundel
|Bellen & sms’jes
|Regulier tarief p/m
|Actietarief p/m
|Gemiddelde maandprijs
|10 GB
|250 minuten & 250 sms’jes
|8 euro
|4 euro
(6 maanden)
|7 euro
|15 GB
|250 minuten & 250 sms’jes
|10 euro
|5 euro
(6 maanden)
|8,75 euro
|40 GB
|250 minuten & 250 sms’jes
|11 euro
|5,50 euro
(6 maanden)
|9,63 euro
|45 GB
|250 minuten & 250 sms’jes
|25 euro
|12,50 euro
(6 maanden)
|21,88 euro
Meer over Lebara
Lebara is een provider met bundels voor iedereen. Van heel klein (1 GB) tot lekker groot (45 GB). Bij je abonnement krijg je een snelheid van 75 Mbit/s. Is dit niet genoeg voor je, dan kun je dit voor 50 cent per maand extra verdubbelen.
Je krijgt ook elke maand 250 belminuten en sms’jes. Heb je geen belangst en hang je elke dag uren aan de lijn met je vrienden of familie? Dan kun je 1 euro extra betalen om onbeperkt te bellen.
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