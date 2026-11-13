Action stunt met handige gadget (die goed van pas komt tijdens de dure wintermaanden)

De verwarming staat vaker aan en dat merk je al snel aan je energierekening. Gelukkig kun je daar iets aan doen met deze slimme thermostaatknop van de Action! Hieronder vertellen we je er meer over.

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Met deze slimme knop verwarm je alleen waar het nodig is

Waarom zou je de slaapkamer verwarmen als je toch beneden op de bank zit? Met de slimme thermostaatknop van Hombli bepaal je zelf hoe warm het in iedere kamer wordt. En daarvoor hoef je niet eens meer naar de radiator te lopen.

Bij de Action haal je nu een compleet startpakket met slimme thermostaatknoppen van Hombli in huis voor slechts 69,95 euro. Dit pakket bestaat uit twee slimme thermostaatknoppen en een bridge, zodat je meteen aan de slag kunt.

Wil je in nog meer kamers de temperatuur slim regelen? Dan kun je het systeem eenvoudig uitbreiden met extra thermostaatknoppen. Die kosten 29,95 euro per stuk.

Via de Hombli-app op je iPhone of Android-toestel pas je daarna de temperatuur gemakkelijk aan. Je kunt zelfs een weekschema maken. Zo stel je bijvoorbeeld in dat de verwarming op bepaalde momenten automatisch aan- of uitgaat. Dat voorkomt onnodig stoken en kan je helpen besparen op je energierekening.

De knop werkt overigens met Google Assistant, Amazon Alexa en Siri Shortcuts. Je kunt de verwarming dus ook met je stem bedienen.

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Zo werkt de slimme thermostaatknop van Action

De thermostaatknop draai je op je bestaande radiator. Hij werkt op twee AA-batterijen en heeft een ingebouwde temperatuursensor. Action levert bovendien drie adapters mee, zodat de knop op verschillende radiatorkranen past.

Er zit alleen wel een belangrijk addertje onder het gras. De losse knop werkt niet zonder de Hombli-bridge. Die zorgt voor de verbinding met de app. Heb je nog niet zo’n bridge? Dan kun je beter het startpakket van 69,95 euro kopen bij de Action, want daar zit hij bij inbegrepen.

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