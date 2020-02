Apple AirPlay: Zo stream je een video naar je Apple TV of smart tv

Met AirPlay stream je vanaf je Apple-apparaten naar een Apple TV óf een smart tv die AirPlay 2 ondersteunt. Maar wat is het precies, en wat kun je ermee? Zo ga je ermee aan de slag!

Apple AirPlay: Zo werkt het

Met AirPlay verbind je je iOS-apparaat met je Apple TV of smart tv, mits deze AirPlay ondersteunt. Het is vergelijkbaar met een Chromecast, alleen heb je geen extra apparaatje nodig. Je hebt het icoontje van AirPlay vast wel eens voorbij zien komen op je iPhone. Maar hoe werkt AirPlay precies? Volg de stappen hieronder als je een foto, video of simpelweg je iPhone-scherm wil streamen naar je tv.

Open de video of foto die je wil streamen; Tik eventueel op een deel-icoon in een app en vervolgens op het AirPlay symbool. In de Foto’s-app tik je bijvoorbeeld eerst op het deel-icoon linksonder in beeld; Je krijgt nu een lijst te zien met apparaten waar je via AirPlay naar kan streamen. Tik het gewenste apparaat aan om te beginnen met streamen.

Het is wel belangrijk dat beide apparaten zijn aangesloten op hetzelfde wifi-netwerk. Ook moet bluetooth ingeschakeld zijn. Om te stoppen, tik je op het AirPlay-icoontje in de app vanuit waar je aan het streamen bent en tik je vervolgens weer je eigen iPhone aan.

iPhone- of iPad-scherm spiegelen met AirPlay

Het is ook mogelijk om met AirPlay je volledige scherm te dupliceren op je tv. Open hiervoor het Bedieningspaneel door in de rechterbovenhoek van het scherm naar beneden te vegen. Daar zie je ‘Synchrone weergave’ staan. Hier kun je het apparaat kiezen waarnaar je je scherm wil streamen (dat compatibel is met AirPlay). Je moet eventueel een AirPlay-code invoeren als je deze hebt ingesteld.

Wel moeten wat kanttekeningen geplaatst worden bij AirPlay. Om video’s af te kunnen spelen moet je iOS-apparaat bijvoorbeeld iOS 12.3 of hoger draaien. Daarnaast werkt het streamen alleen met Apple TV 4K, Apple TV HD en de 2e of 3e generatie Apple TV. Streamen naar je smart tv werkt alleen als je tv compatibel is met AirPlay. Ook is het niet mogelijk om Netflix te streamen: Netflix heeft AirPlay namelijk vorig jaar geschrapt wegens technische problemen.

AirPlay bedienen met Siri

Door middel van de Woning-app is het ook mogelijk om Siri te gebruiken om AirPlay te bedienen. Voeg hiervoor je Apple TV of smart tv toe aan de Woning-app en wijs deze een kamer toe. Je Apple TV voeg je toe door in de instellingen naar ‘AirPlay en HomeKit’ vervolgens naar ‘Kamer’ te gaan.

Je voegt een smart tv toe door in je instellingen te zoeken naar Apple HomeKit. Hier kun je een qr-code opvragen. In de Woning-app tik je op het plusje en vervolgens op ‘Voeg accessoire toe’. Hierna kun je met de camera van je iPhone of iPad de qr-code op je tv scannen en een kamer kiezen. Vraag vervolgens Siri om iets af te spelen op een apparaat in een specifieke kamer.

Meer AirPlay-tips

