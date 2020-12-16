iPhone X los toestel kopen? Vergelijk alle prijzen

Apple iPhone X los kopen: dit moet je weten

De iPhone X (10) werd in september 2017 onthuld en ging twee maanden later officieel in de verkoop. Het was het eerste model sinds de iPhone 6 met een nieuw design en deze vormgeving is nog steeds actueel. Opvallend aan de iPhone 10 is het grote 5,8 inch-display dat nagenoeg geen schermranden heeft en dankzij de oled-technologie prachtig oogt. Boven het scherm zit een kleine inkeping waar de frontcamera, speaker en Face ID-sensor zich bevinden.

Prijzen van de iPhone X

De iPhone X is niet meer via Apple te koop, alleen nog bij losse (web)winkels. Het 64GB-model van de iPhone 10 had bij verschijning een adviesprijs van 1159 euro, terwijl de 256GB-variant aanvankelijk 1329 euro kostte.

Refurbished iPhone 10 kopen

Beide zijn inmiddels in prijs gedaald, zeker als je voor een refurbished iPhone X. Refurbished houdt in dat het toestel gebruikt is en vervolgens door een professionele partij is gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Je koopt een zo goed als nieuwe smartphone, met doorgaans twee jaar garantie.

Waar je op moet letten bij het kopen van een iPhone X

De iPhone X is een indrukwekkende smartphone met een fraai design en veel mogelijkheden. Net als andere iPhones kun je hem zowel los als in combinatie met een abonnement aanschaffen. Houd er in het laatste geval rekening mee dat je waarschijnlijk een BKR-registratie krijgt. Je kunt een registratie voorkomen door niet te veel maandelijkse bijbetaling bij je abonnement te hebben of door de iPhone los te kopen en er een sim only abonnement bij te nemen. De iPhone 10 is standaard simlockvrij en voorzien van twee jaar fabrieksgarantie.

Sim-only of iPhone 10 met abonnement?

Een iPhone X los kopen en er een sim only bij nemen is dé manier om je maandelijkse kosten voor mobiele telefonie laag te houden. Bovendien heb je met een sim only de flexibiliteit om te kiezen voor een looptijd van bijvoorbeeld 1 of 12 maanden. Handig als je je abonnement maar voor een korte periode nodig hebt. Benieuwd waar je het voordeligst uit bent voor een sim only bij je iPhone 10? Gebruik de prijsvergelijker om de beste sim only aanbiedingen van dit moment te vinden. De prijzen en deals worden doorlopend bijgewerkt.