iPhone X refurbished kopen? Vergelijk en bespaar

Dit moet je weten over de refurbished iPhone X

De iPhone X is sinds het najaar van 2017 verkrijgbaar en werd gelijktijdig met de iPhone 8 op de markt gebracht. De iPhone X kostte bij release 1159 euro voor de 64GB-versie, en is inmiddels alleen nog refurbished verkrijgbaar en behoorlijk in prijs gedaald.

Kenmerken refurbished iPhone X

Eerste iPhone met OLED-scherm en notch

Nieuw design: geen homeknop en nagenoeg geen schermranden

Gezichtsherkenning met FaceID

Dubbele 12 megapixelcamera (geen nachtmodus)

True Depth selfiecamera 7 megapixel

Geen 5G ondersteuning

Verwachte laatste iOS update: iOS 17 (2023)

Waar moet je op letten bij het kopen van een iPhone X refurbished?

Bij het kopen van een refurbished iPhone X (of van een refurbished iPhone 10) zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Onze filters helpen jou om een goede keus te maken. Hieronder adviseren we hoe je tot de beste refurbished deal komt:

De voordelen van een refurbished iPhone X

Het toestel is nauwkeurig gecontroleerd en geüpdatet

Je ontvangt 2 tot 3 jaar garantie (aanbieder afhankelijk)

Een refurbished toestel is duurzaam

Je ontvangt standaard een oplader en SIM-tool (aanbieder afhankelijk)

Alternatieven voor de refurbished iPhone X

Refurbished iPhone XR en XS: Is de refurbished iPhone X toch niet wat je zoekt, dan zijn er gelukkig diverse alternatieven beschikbaar. Wil jij een krachtiger model, dan zijn de refurbished iPhone XR en de refurbished iPhone XS goede alternatieven. Beide smartphones zijn krachtiger, omdat ze uitgerust zijn met de razendsnelle A12-chip. De prijs van de refurbished iPhone XR is daarentegen iets voordelig dan die van de XS en de telefoon is ook nog eens beschikbaar in felle kleuren. Hieronder tonen we de drie goedkoopste refurbished iPhone XR deals.

Refurbished iPhone 11 of 12: Wil een sneller toestel met een betere camera en waarbij je nog een paar jaar van updates kan genieten, dan is een refurbished iPhone 11 of 12 een betere keuze. Op een iPhone 11 kan je tot 200 euro besparen. Zie hieronder de beste refurbished en nieuw deals uit onze prijsvergelijker en check zelf hoeveel je kan besparen.

Wil je echt klaar zijn voor de toekomst en snel kunnen internetten met 5G? Dan is een refurbished iPhone 12 de beste keuze. Zie hieronder de beste refurbished deals uit onze prijsvergelijker

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