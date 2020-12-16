iPhone X refurbished kopen? Vergelijk en bespaar

7.5
Reviewscore iPhoned
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Refurbished
Apple iPhone X
1/10
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  • Laagste prijs € 124,99 bij reBuy
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je een refurbished Apple iPhone X het goedkoopst kan scoren. De Apple iPhone X is refurbished verkrijgbaar met 64GB en 256GB aan opslagruimte in de kleuren spacegrijs en zilver. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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6 resultaten vanaf € 124,99
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Apple iPhone X
Refurbished
Apple iPhone X
64 GB
€ 124,99
Lichte gebruikerssporen, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPhone X
Refurbished
Apple iPhone X
64 GB
€ 199,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Leapp
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8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone X
Refurbished
Apple iPhone X
64 GB
€ 209,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Fixje
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9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone X
Refurbished
Apple iPhone X
256 GB
€ 234,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Fixje
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9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone X
Refurbished
Apple iPhone X
256 GB
€ 249,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Leapp
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8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone X
Refurbished
Apple iPhone X
256 GB
€ 269,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Leapp
Bekijk aanbieding
8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk

Dit moet je weten over de refurbished iPhone X

De iPhone X is sinds het najaar van 2017 verkrijgbaar en werd gelijktijdig met de iPhone 8 op de markt gebracht. De iPhone X kostte bij release 1159 euro voor de 64GB-versie, en is inmiddels alleen nog refurbished verkrijgbaar en behoorlijk in prijs gedaald.

Kenmerken refurbished iPhone X

  • Eerste iPhone met OLED-scherm en notch
  • Nieuw design: geen homeknop en nagenoeg geen schermranden
  • Gezichtsherkenning met FaceID
  • Dubbele 12 megapixelcamera (geen nachtmodus)
  • True Depth selfiecamera 7 megapixel
  • Geen 5G ondersteuning
  • Verwachte laatste iOS update: iOS 17 (2023)

Waar moet je op letten bij het kopen van een iPhone X refurbished?

Bij het kopen van een refurbished iPhone X (of van een refurbished iPhone 10) zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Onze filters helpen jou om een goede keus te maken. Hieronder adviseren we hoe je tot de beste refurbished deal komt:

De voordelen van een refurbished iPhone X

  • Het toestel is nauwkeurig gecontroleerd en geüpdatet
  • Je ontvangt 2 tot 3 jaar garantie (aanbieder afhankelijk)
  • Een refurbished toestel is duurzaam
  • Je ontvangt standaard een oplader en SIM-tool (aanbieder afhankelijk)

Alternatieven voor de refurbished iPhone X

Refurbished iPhone XR en XS: Is de refurbished iPhone X toch niet wat je zoekt, dan zijn er gelukkig diverse alternatieven beschikbaar. Wil jij een krachtiger model, dan zijn de refurbished iPhone XR en de refurbished iPhone XS goede alternatieven. Beide smartphones zijn krachtiger, omdat ze uitgerust zijn met de razendsnelle A12-chip. De prijs van de refurbished iPhone XR is daarentegen iets voordelig dan die van de XS en de telefoon is ook nog eens beschikbaar in felle kleuren. Hieronder tonen we de drie goedkoopste refurbished iPhone XR deals.

Refurbished iPhone 11 of 12: Wil een sneller toestel met een betere camera en waarbij je nog een paar jaar van updates kan genieten, dan is een refurbished iPhone 11 of 12 een betere keuze. Op een iPhone 11 kan je tot 200 euro besparen. Zie hieronder de beste refurbished en nieuw deals uit onze prijsvergelijker en check zelf hoeveel je kan besparen.

Apple iPhone 11 deals

Los toestel
Refurbished

Apple iPhone 11

64 GB

Zichtbaar gebruikt

€ 144,99

1 dag

Bekijk bij reBuy
reBuy

Apple iPhone 11

64 GB

Zichtbaar gebruikt

€ 152,00

1 dag

Bekijk bij Fixje
Fixje

Apple iPhone 11

64 GB

Lichte gebruikssporen

€ 165,99

1 dag

Bekijk bij reBuy
reBuy
Vergelijk alle Apple iPhone 11 refurbished prijzen

Wil je echt klaar zijn voor de toekomst en snel kunnen internetten met 5G? Dan is een refurbished iPhone 12 de beste keuze. Zie hieronder de beste refurbished deals uit onze prijsvergelijker

Apple iPhone 12 deals

Abonnement
Los toestel
Refurbished

Apple iPhone 12

64 GB

5G

Zichtbaar gebruikt

€ 159,00

1 dag

Bekijk bij Mobico
Mobico

Apple iPhone 12

64 GB

5G

Zichtbaar gebruikt

€ 175,99

1 dag

Bekijk bij reBuy
reBuy

Apple iPhone 12

64 GB

5G

Zichtbaar gebruikt

€ 184,00

1 dag

Bekijk bij Fixje
Fixje
Vergelijk alle Apple iPhone 12 refurbished prijzen

Wil je een overzicht van alle refurbished iPhone modellen met de laagste vanaf prijzen? Check dan onze refurbished iPhone pagina voor het actuele aanbod en vind de beste deal. 

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