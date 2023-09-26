Apple iPhone 15 kopen met Vodafone abonnement

9.0
Reviewscore iPhoned
Verkrijgbaar
Overzicht
Abonnement
Los toestel
Refurbished
Apple iPhone 15
1/15
  • Vergelijk alle 20 abonnementen van Vodafone
  • Profiteer van toestelvoordeel bij je Vodafone abonnement
  • Krachtig 5G-netwerk met landelijke dekking
  • Combineer met Ziggo voor extra klantvoordeel
Start vergelijken
Ontdek welk Vodafone abonnement in combinatie met de Apple iPhone 15 aan jouw wensen voldoet en het goedkoopst is. Je hebt al een Apple iPhone 15 met Vodafone abonnement vanaf € 40,50 per maand zonder bijbetaling voor je toestel. Vergelijk hier alle Vodafone aanbiedingen en prijzen van onze betrouwbare aanbieders Belsimpel, Media Markt en Mobiel.nl en vind eenvoudig de beste Apple iPhone 15 deal met Vodafone abonnement.
Filters
×
Sorteer op:
Beste deal per provider
Laagste bijbetaling
Laagste totaalprijs
Laagste maandprijs
Geheugen
Kleur
Minimale data
10 GB
Minimale minuten
100 min
Maximale toestel bijbetaling
€ 600,00
Combinatievoordeel
Zonder BKR
Toon alleen abonnementen met een telefoonkrediet van maximaal 250 euro. Boven dit bedrag dien je een inkomenstoets in te vullen en wordt de lening geregistreerd bij het BKR. Meer info
Maximale maandprijs
€ 75,00
Looptijd
Provider
Abonnement verlengen
Download snelheid
Levertijd
Filters
20 resultaten vanaf € 40,50
Gesponsord
iPhone 15
KPN
Tot €10 korting per maand
  • Extra voordeel als je thuis KPN hebt:
  • Dubbele data en gratis Netflix
  • Nu géén aansluitkosten van € 25
Bekijk aanbieding
Gesponsord
iPhone 15
Simyo
40GB voor €6,50 per maand
  • Toestel nu €648
  • Betrouwbaar netwerk van KPN
  • Al 37 keer de beste volgens de Consumentenbond!
Bekijk aanbieding
Apple iPhone 15
Apple iPhone 15
128 GB/5G
150 min
15 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
1d
Vodafone
€ 40,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 40,70
€ 107,90 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 15
Apple iPhone 15
128 GB/5G
onbeperkt min
15 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
1d
Vodafone
€ 43,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 43,20
€ 117,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 15
Apple iPhone 15
128 GB/5G
150 min
30 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
1d
Vodafone
€ 44,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 44,20
€ 131,90 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 15
Apple iPhone 15
256 GB/5G
150 min
15 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
1d
Vodafone
€ 44,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 44,70
€ 101,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 15
Apple iPhone 15
256 GB/5G
150 min
30 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
1d
Vodafone
€ 46,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 46,20
€ 173,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 15
Apple iPhone 15
512 GB/5G
150 min
15 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
1d
Vodafone
€ 45,50 p/m
Eenmalig toestel: € 12,00
Gemiddeld p/m: € 46,21
€ 111,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Apple iPhone 15
Apple iPhone 15
128 GB/5G
onbeperkt min
30 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
1d
Vodafone
€ 46,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 46,70
€ 131,90 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 15
Apple iPhone 15
512 GB/5G
150 min
30 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
1d
Vodafone
€ 46,00 p/m
Eenmalig toestel: € 23,00
Gemiddeld p/m: € 47,16
€ 196,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Apple iPhone 15
Apple iPhone 15
256 GB/5G
onbeperkt min
15 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
1d
Vodafone
€ 47,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 47,20
€ 101,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 15
Apple iPhone 15
128 GB/5G
150 min
onbeperkt GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
1d
Vodafone
€ 47,50 p/m
Eenmalig toestel: € 19,00
Gemiddeld p/m: € 48,49
€ 170,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 15
Apple iPhone 15
256 GB/5G
onbeperkt min
30 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
1d
Vodafone
€ 48,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 48,70
€ 173,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 15
Apple iPhone 15
512 GB/5G
onbeperkt min
15 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
1d
Vodafone
€ 48,00 p/m
Eenmalig toestel: € 12,00
Gemiddeld p/m: € 48,71
€ 111,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren