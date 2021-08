Video: Werkt AirDrop niet? Probeer deze oplossingen

Balen! Ineens werkt AirDrop niet, terwijl hiervoor alles op rolletjes liep. Hoe komt dit, en hoe los je het op? Je komt erachter in deze video.

Lees verder na de advertentie.

Video: AirDrop werkt niet

AirDrop is een hele handige manier om bestanden tussen je iPhone, iPad en Mac te delen. Meestal werkt het allemaal naar behoren, maar technologie blijft technologie. Met andere woorden: er zit weleens een kink in de spreekwoordelijke kabel.

Maar, geen paniek. In de nieuwe video van de week vertelt redacteur Wouter wat je kunt doen wanneer AirDrop niet werkt. De oplossing voor je probleem is in de meeste gevallen namelijk ontzettend simpel.

Van een snelle iPhone-reset, het controleren van je instellingen tot aan zorgen dat jij en de ander met hetzelfde netwerk verbonden zijn: alle oplossingen komen voorbij. Wie alles nog eens rustig wil nalezen pakt onderstaand artikel erbij. Hierin leggen we heel gedetailleerd uit welke stappen je moet doorlopen.

iPhoned op YouTube

Je favoriete Apple-website is ook op YouTube te vinden. De ene week delen we een handige tip, zoals onlangs hoe je kunt overstappen van Android naar iOS. Andere keren blikken we juist vooruit. Vorige week keken we bijvoorbeeld naar alle producten die Apple (waarschijnlijk) nog in 2021 gaat uitbrengen.

Kortom: er valt genoeg te beleven op ons YouTube-kanaal. Abonneren is gratis en je helpt ons er enorm mee door de video’s een duimpje omhoog te geven. Dankjewel voor het kijken!

Meer video’s zien?