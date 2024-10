Video: iPhone 16 (Plus) review – net zo goed als de iPhone 15 Pro?

Apple heeft bij de iPhone 16 (Plus) veel functies geïntroduceerd, maar hoe goed is de telefoon zonder Apple Intelligence? Dat zie je in onze video met de review van de iPhone 16!

Video: iPhone 16 (Plus) review

De iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zijn begin september uitgebracht en beschikken over een reeks nieuwe functies. Beide toestellen hebben de actieknop, die Apple vorig jaar introduceerde bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Daar is bij de iPhone 16 (Plus) nog een knop bij gekomen, want de telefoons hebben voor het eerst een cameraregelaar. Deze button zien we ook bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max.

Verder heeft Apple onder de motorkap belangrijke veranderingen doorgevoerd, want de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus draaien op de A18-chip. Met deze processor hebben de toestellen ondersteuning voor Apple Intelligence. Helaas is deze techniek nog (lang) niet beschikbaar in Europa, dus de iPhone 16 (Plus) moet het voorlopig zonder de belangrijkste features doen. Hoe goed is de telefoon dan nog? Bekijk het in onze video met de review van de iPhone 16 (Plus):

Benieuwd naar onze uitgebreide review? Lees hier onze ervaringen met de iPhone 16 (Plus)!

Meer over de iPhone 16 (Plus)

Apple heeft bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus verder verschillende veranderingen doorgevoerd. Het design is aangepast, want de telefoons hebben een dunner camera-eiland. De lenzen staan nu recht onder elkaar, waardoor het mogelijk is om ruimtelijke foto’s en video’s te maken met de iPhone 16 (Plus). Deze beelden kun je later met diepte terugkijken op een VR-bril of de Apple Vision Pro.

De camera zelf heeft ook een update gekregen, want je kunt voor het eerst macrofoto’s maken met de reguliere iPhone. Eerder was deze functie exclusief voor de Pro-modellen. De verbeterde ultragroothoekcamera komt vooral van pas als je foto’s van dichtbij maakt, dan legt de camera veel meer details vast. Het maken van de foto’s en video’s gebeurt met de nieuwe cameraregelaar, die aanraakgevoelig is en zo toegang geeft tot vrijwel alle camerafuncties.

Nieuwe iPhone kopen

De verschillen tussen de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max) zijn dit jaar erg klein, waardoor de meeste gebruikers geen Pro-model meer nodig hebben. Met de iPhone 16 (Plus) krijg je de actieknop, cameraregelaar, A18-chip en ondersteuning voor Apple Intelligence. Het toestel heeft bovendien standaard 8 GB aan werkgeheugen, zodat er meerdere zware taken moeiteloos op hetzelfde moment kunnen draaien.

Zelfs zonder Apple Intelligence zijn de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus enorm goede telefoons. Dat de toestellen het zonder de belangrijkste functies moeten doen is jammer, maar betekent tegelijk dat de iPhone 16 (Plus) in de toekomst nóg beter wordt. Wil je de nieuwste iPhone kopen? De iPhone 16 is verkrijgbaar voor € 929,-, bij de iPhone 16 Plus is dat € 1.069,-. Bekijk hier de laagste prijzen, zodat je nooit teveel betaalt: