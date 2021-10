iOS 15: Zo zet je Private Relay (Privédoorgifte) aan

Eén van de nieuwe functies in iOS 15 is Private Relay, of Privédoorgifte in het Nederlands. Daarmee verberg je je IP-adres en kun je anoniem internetten. Je moet Private Relay wel even aanzetten. Wij laten zien hoe het werkt.

Private Relay aanzetten doe je zo

Heb je een betaald iCloud-abonnement? Dan heb je vast al gemerkt dat de dienst is omgedoopt in iCloud Plus. Daarmee legt Apple nog meer nadruk op Privacy. Eén van de belangrijkste nieuwe functies is Private Relay oftewel Privédoorgifte. Daarmee verberg je je IP-adres (het ‘huisadres’ van je internetverbinding) en surfgedrag in Safari. Zo kan niemand, zelfs Apple niet, zien welke websites je bezoekt.

Let op: als je gebruikmaakt van de gratis iCloud-versie met 5GB opslagruimte kun je Privédoorgifte helaas niet activeren. Heb je een betaald abonnement met 50GB, 200GB of 2TB opslagruimte? Dan is het aanzetten van Private Relay heel eenvoudig als je onderstaand stappenplan volgt.

Ga naar Instellingen; Tik op je naam bovenaan het scherm; Kies voor ‘iCloud’; Ga naar ‘Privédoorgifte (bèta)’; Tik op het schuifje om Privédoorgifte te activeren.

Privédoorgifte wordt vaak vergeleken met een VPN (Virtual Private Network). Dat is maar deels terecht. Een VPN anonimiseert ál je internetverkeer. Dat doet Private Relay niet. Het werkt alleen als je Apples eigen Safari gebruikt. Wanneer je in een andere browser over het web surft, is je activiteit gewoon zichtbaar. Daarnaast gebruiken veel mensen een VPN om hun geografische locatie te veranderen. Zo krijgen ze bijvoorbeeld toegang tot het grotere aanbod van Netflix in de Verenigde Staten. Ook dat is met Private Relay niet mogelijk.

De functie bevindt zich bovendien nog in de bèta-fase, dus je kunt tegen problemen aanlopen. Uiteraard zet je Privédoorgifte indien gewenst ook zo weer uit.

Meer over iOS 15

iCloud Plus en Private Relay zijn onderdeel van iOS 15, de nieuwste versie van het besturingsysteem voor de iPhone. De update is beschikbaar voor alle toestellen die ook iOS 14 kunnen draaien. iOS 15 laat je FaceTimen met Android-gebruikers, verbetert je meldingenscherm en helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. We hebben de belangrijkste nieuwe functies van iOS 15 op een rij gezet. In de video hieronder lopen we wat kleinere verbeteringen met je langs.

