Deze nieuwe functie in watchOS 27 wil je direct inschakelen (voor dit voordeel)

Apple heeft met watchOS 27 een handige functie geïntroduceerd, die je direct wilt inschakelen op je Apple Watch. Zo doe je dat!

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watchOS 27

Apple heeft watchOS 27 uitgebracht! Het gaat om de grootste update van het jaar voor de Apple Watch, waarmee veel nieuwe functies en handige verbeteringen naar watchOS komen. Eén van die verbeteringen is een nieuw gebaar, want Apple breidt watchOS 27 uit met een handig tikgebaar. Door je wijsvinger en duim één keer tegen elkaar te tikken kun je voortaan een widget selecteren uit de Slimme Stapel op je Apple Watch.

De Slimme Stapel op je Apple Watch is een handige lijst met kleine widgets, die automatisch veranderen op basis van tijd, je locatie of je activiteiten. In watchOS 27 krijg je nieuwe suggesties in de Slimme Stapel, zodat meer widgets worden getoond wanneer die relevant zijn. Wil je één van die widgets openen? Dan heb je vanaf watchOS 27 alleen een simpel tikgebaar nodig. Zo schakel je de nieuwe functie in!

Nieuw tikgebaar inschakelen

Het nieuwe tikgebaar is onderdeel van watchOS 27. Heb je de softwareversie nog niet geïnstalleerd? Doe dat dan eerst, want in watchOS 26 en eerder kun je het tikgebaar nog niet gebruiken om de Slimme Stapel op je Apple Watch te bedienen. Hier hebben we alle Apple Watches onder elkaar gezet die kunnen bijwerken naar watchOS 27. Is jouw Apple Watch helemaal up-to-date? Dan vind je de nieuwe functie als volgt:

Druk op de Digital Crown van je Apple Watch; Ga naar ‘Instellingen’; Kies voor ‘Gebaren’; Zet de schakelaar achter ‘Gebaren’ aan; Druk op ‘Tikgebaren’; Schakel ‘Tikgebaren’ tot slot in.

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Heb je tikgebaren ingeschakeld op je Apple Watch in watchOS 27? Je kunt je Apple Watch en de Slimme Stapel dan bedienen met een simpel tikgebaar. Om dat te doen ga je terug naar je standaard wijzer plaat en tik je tweemaal met je duim en wijsvinger tegen elkaar. Op die manier open je de Slimme Stapel. Wil je een widget uit de Slimme Stapel selecteren? Tik je duim en wijsvinger dan een keer tegen elkaar, vervolgens opent de widget vanzelf. Let wel op: want dit gebaar werkt alleen aan de kant waar je jouw Apple Watch draagt.

Meer over watchOS 27

Je kunt de instellingen voor tikgebaren ook aanpassen op je iPhone. Daar vind je de instellingen in de Watch-app onder ‘Gebaren > Tikgebaren’. Zorg dat beide functies zijn ingeschakeld op je Apple Watch, zodat je widgets eenvoudig kunt openen door eenmaal met je duim en wijsvinger te tikken. Dit gebaar komt vooral van pas als je bijvoorbeeld iets in je handen hebt, maar toch je Apple Watch wilt bedienen om muziek op te zetten.

Het is verstandig om watchOS 27 zo snel mogelijk te installeren, want Apple maakt de software op je Apple Watch veel sneller. Zo starten applicaties sneller op, kun je instellingen eenvoudiger vinden en gaat de accu van je Apple Watch minder snel leeg. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!