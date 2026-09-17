Timer op je iPhone werkt in iOS 27 helemaal anders: zo ziet die eruit

Apple heeft de timer op je iPhone een best opvallende verandering gegeven – in elk geval wanneer je de timer opent via het Bedieningspaneel.

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Timer op je iPhone werkt helemaal anders

Open je de timer op je iPhone altijd via het Bedieningspaneel? Dan zul je sinds iOS 27 merken dat die timer er ineens heel anders uitziet. Je krijgt dan namelijk niet langer de vertrouwde timer uit de Klok-app te zien, maar een heel nieuwe timer-balk bovenaan het scherm.

Het is een schuifregelaar waarmee je direct de gewenste tijd kunt instellen. Je hoeft dus niet meer eerst naar de Klok-app om een timer in te stellen. Met de schuifregelaar kies je de duur van de timer en daarna start je hem meteen.

Zo ziet het eruit

Je stelt de nieuwe timer op je iPhone in door naar links of rechts te vegen tot je de gewenste tijdsduur hebt gevonden. De tijd is bovendien veel nauwkeuriger in te stellen dan in de vorige versie. De nieuwe interface werkt met kleine stappen, waardoor je niet alleen snel vijf of tien minuten kunt kiezen. Standaard kies je minuten, maar als je je vinger er wat langer op laat rusten, ga je naar stapjes van 15 seconden.

Wil je toch geen timer instellen? Veeg dan van rechtsonder op de timer-balk naar linksboven om deze te verwijderen. Start je de timer op je iPhone wel, dan verhuist deze naar het Dynamic Island (mits je een iPhone hebt met een Dynamic Island natuurlijk). Daar kun je de resterende tijd blijven bekijken. Wil je iets aanpassen, dan tik je er gewoon op.

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Ook een wijziging in het Bedieningspaneel

Apple heeft ook een wijziging doorgevoerd in het Bedieningspaneel. In iOS 27 heeft het verschil tussen kort tikken en lang indrukken op de timer-knop een nieuwe functie. Met een tik open je de nieuwe timer-balk, houd je de knop ingedrukt dan krijg je een snelmenu te zien. Daarop staat ‘Start timer’, ‘Start stopwatch’ en ‘Zet nieuwe wekker’.

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