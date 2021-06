Apple gaat je online anoniemer maken: zo werkt Private Relay

Tijdens de presentatie van iOS 15 onthulde Apple ook het nieuwe Private Relay. Daarmee kun je straks anoniemer internetten omdat je online activiteiten worden versleuteld. We leggen uit hoe het werkt.

Zo werkt Private Relay van Apple

Tijdens de onthulling van iOS 15 maakte Apple zijn plannen voor iCloud bekend. De opslagdienst gaat vanaf later dit jaar door het leven als iCloud Plus. De verbeteringen richten zich vooral op het beschermen van je privacy.

Eén van de interessante functies is Private Relay. Als je Apples eigen browser Safari gebruikt, wordt je internetverkeer versleuteld en omgeleid via zogenaamde proxy’s. Daardoor kunnen anderen niet zien welke websites je bezoekt. Je IP-adres (het ‘huisadres’ van je internetverbinding), browsegeschiedenis en exacte locatie blijven privé.

Waarom Apple dat zo belangrijk vindt? Bij een onversleutelde verbinding kunnen bedrijven precies zien wat je online uitspookt. Op veel websites staan codes, zogeheten ‘pixels’, die je aanwezigheid doorgeven. Zo bouwen marketeers een profiel op om je persoonlijke reclames voor te schotelen. Private Relay blokkeert deze pixels automatisch, waardoor hun werk een stuk moeilijker wordt.

Eerder dit jaar kwam Apple al met de beruchte trackerwaarschuwing. Apps moeten nu toestemming vragen als ze je online willen volgen om gerichte advertenties aan te kunnen bieden. Met Private Relay gaat het bedrijf dus op dezelfde weg verder, maar dan in de browser.

Private Relay is geen (volledige) VPN

Hoewel Apple het woord VPN niet noemde, vergelijken veel mensen Private Relay wel met zo’n Virtual Private Network. Dat is maar deels terecht. Een VPN anonimiseert ál je internetverkeer. Dat doet Private Relay niet. Het werkt alleen als je Safari gebruikt. Wanneer je in een andere browser over het web surft, is je activiteit gewoon zichtbaar. Bovendien worden je IP-adres en internetverkeer niet verborgen als je in een app zit.

Volgens Apple kunnen gebruikers van Private Relay ook hun geografische locatie niet verbergen. Dat betekent bijvoorbeeld dat het onmogelijk is om Netflix voor het lapje te houden. Sommige mensen gebruiken een VPN om te doen alsof ze in de Verenigde Staten wonen. Daar biedt Netflix een veel grotere collectie films en series aan. Met Private Relay krijgen bedrijven niet je exacte locatie te zien, maar wel in welke stad je woont. Die extra films en series kun je dus op je buik schrijven.

