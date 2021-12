WhatsApp (profiel)foto met kerstmuts maken: zo gebeurd met deze app!

Tijdens de kerstdagen (en de dagen ervoor) wil je natuurlijk ook digitaal een beetje feestelijk voor de dag komen. Is het daarom niet leuk om een kerstmuts op je (profiel)foto te plakken en bijvoorbeeld op WhatsApp of Facebook te zetten? Hoe je dat doet laten we hier zien.

Plak een kerstmuts op je eigen WhatsApp-(profiel)foto

Het is weer bijna tijd voor de kerstdagen en dat wil je natuurlijk ook uitgebreid vieren. Geef je profielfoto in WhatsApp daarom een leuke kerstmuts. Dat is feestelijk en maakt het aftellen nog een stuk leuker.

Om een muts op je foto te plakken, kun je aan de slag gaan met een fotoprogramma. Maar het is natuurlijk een stuk makkelijker om een gratis app hiervoor te gebruiken. Haal daarom de app ‘Kerstfotos’ uit de App Store. Hiermee geef je jezelf razendsnel een Kerstmis-look door de onderstaande stappen te volgen.

Kerstfotos: foto leuk appChocolate 9 (30 reviews) Gratis via App Store via App Store

Een kerstmuts op je (profiel)foto plakken voor WhatsApp Download de app ‘Kerstfotos’ uit de App Store; Tik op het icoontje linksonder en kies een van je foto’s; Tik op het icoontje met het kerstboompje; Kies de kerstmuts in de lijst met voorwerpen; Plak de kerstmuts op de gewenste plaats, je kunt de kerstmuts groter of kleiner maken; Tik op het deel-icoontje rechtsonder en kies voor ‘Bewaar afbeelding’; Stel de foto in als profielfoto in WhatsApp.

Profielfoto WhatsApp aanpassen

Je past de profielfoto aan door in WhatsApp op ‘Instellingen’ en je profielfoto te klikken. Vervolgens tik je op ‘Bewerk’ en rechtsboven nog een keer op ‘Bewerk’. Daarna kies je voor ‘Kies foto’ en tik je op de foto met de kerstmuts die je net hebt gemaakt.

Je hoeft de foto natuurlijk niet alleen als profielfoto van WhatsApp te gebruiken. De profielfoto van Facebook of Telegram kun je natuurlijk ook van een rode muts voorzien.

Memoji met kerstmuts

Het is natuurlijk leuk om een kerstmuts op je (profiel)foto voor WhatsApp te plakken, maar wist je dat je heel eenvoudig een gepersonaliseerde Animoji-karakter mét kerstmuts kunt maken? Apple noemt dit poppetje Memoji. In het artikel ‘Geef jouw Memoji (of Animoji) een kerstmuts voor de feestdagen‘ lees je precies hoe je dat doet!

