Hyves vs Facebook: 5 redenen om héél snel terug te gaan naar Hyves

Hyves is terug en heeft opvallend veel minder gemeen met Facebook dan je misschien zou denken – hier zijn 5 redenen om gelijk terug te gaan.

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Hyves vs Facebook

Na 13 jaar afwezigheid is Hyves ineens weer terug. En er zijn redenen genoeg om van Facebook terug te gaan naar Hyves. Het is verstandig om snel over te stappen, want Hyves werkt met een wachtlijst die iedere dag oploopt. Benieuwd welke redenen er zijn om weer terug te gaan naar Hyves? We zetten de vijf belangrijkste voor je op een rij!

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1. Geen eindeloze stroom aan berichten

Als je Facebook opent, ben je voor je het weet alweer eindeloos aan het scrollen. Een bericht van een vriend, een filmpje, een advertentie, een aanbevolen bericht en je bent zo weer twintig minuten verder. De Europese Commissie heeft Facebook en Instagram zelfs al kritisch onderzocht vanwege onder meer oneindig scrollen, automatisch afspelen en sterk gepersonaliseerde aanbevelingen.

Hyves kiest juist bewust voor een andere aanpak. Het platform wil voorkomen dat je eindeloos door een algoritmisch samengestelde stroom blijft bladeren. Het idee is dat je Hyves opent om te kijken wat je vrienden aan het doen zijn, niet om een uur later nog steeds bezig te zijn met scrollen.

2. Een Nederlands platform

Facebook is onderdeel van het Amerikaanse Meta, Hyves is een echt Nederlands sociaal netwerk. Dat verschil merk je niet alleen aan de nostalgische krabbels en de dansende banaan, maar ook aan de manier waarop het platform is opgezet. Hyves is opnieuw ontwikkeld door Mediahuis en werkt voor de techniek samen met Apadmi. Het platform is bovendien bewust gebouwd met een Europese technische architectuur.

3. Privacy

Privacy is misschien wel een van de interessantste redenen om Hyves opnieuw een kans te geven. Volgens Mediahuis vindt de hosting van Hyves binnen Europa plaats en worden gebruikersgegevens ook niet met derden gedeeld. Dat is een behoorlijk ander uitgangspunt dan bij grote sociale platforms, die hun verdienmodel grotendeels rond data en advertenties hebben gebouwd.

4. Minder reclame

Op Facebook ben je nog maar beperkt bezig met berichten van vrienden. Advertenties en aanbevolen content voeren doorgaans de boventoon. Meta gebruikt bovendien gegevens van bedrijven om niet alleen advertenties, maar ook andere onderdelen van de feed persoonlijker te maken.

In tegenstelling tot Facebook kiest Hyves voor minder opdringerige advertenties en voor een overzichtelijkere omgeving. Het doel is dat sociale contacten weer centraal staan, in plaats van de content die het algoritme voor je heeft uitgekozen.

5. Het gaat om je vrienden

Hyves draait net zoals vroeger om profielen, vrienden, krabbels en WieWatWaar. Je bepaalt zelf wat je profiel uitstraalt en met wie je contact hebt. En dat ouderwetse gevoel blijkt verrassend aantrekkelijk. Uit onderzoek van Newcom onder ruim 2000 Nederlanders bleek dat bijna 60 procent Hyves wel wil proberen. Naast nostalgie werden persoonlijk contact, minder algoritmes, overzicht en eenvoud als belangrijkste redenen genoemd.

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Als je merkt dat Facebook vooral veel ruis, reclame en eindeloos scrollen oplevert, is het misschien tijd om die oude dansende banaan van Hyves weer eens een kans te geven. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen omtrent Hyves? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!