5 Google Maps-functies die je nu nog niet kent (maar wel heel handig zijn) 

Je gebruikt Google Maps waarschijnlijk vooral om van A naar B te navigeren, maar de app kan meer dan dat – we stellen 5 functies aan je voor!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5 Google Maps-functies die je nu nog niet kent

Er zitten verschillende handige functies in Google Maps – dit zijn wat ons betreft de 5 beste!

Google Maps Google 9.0 (255.079 reviews) Gratis via App Store via App Store

1. Kijk terug in de tijd

Google Maps heeft een soort ingebouwde tijdmachine. Via Street View kun je op sommige plekken namelijk oudere beelden bekijken. Zo zie je hoe een straat, gebouw of buurt er jaren geleden uitzag. Het werkt als volgt

Zoek een locatie en tik op de voorbeeldafbeelding van Street View. Tik vervolgens op de datum linksboven in beeld. Je krijgt beneden dan een tijdlijn te zien waarmee je door beschikbare oude beelden kunt bladeren. Handig als je wilt zien hoe een gebouw is veranderd, maar ook gewoon leuk om je eigen buurt eens terug in de tijd te bekijken.

2. Verken vooraf je bestemming

Ga je naar een onbekende stad? Dan hoef je niet te wachten tot je er bent om alvast rond te kijken. Met Immersive View kun je bepaalde locaties vanuit verschillende hoeken verkennen.

Je krijgt onder meer een soort vogelperspectief en kunt bekijken waar ingangen en andere belangrijke plekken zich bevinden. De functie is nog niet overal beschikbaar, maar kan vooral handig zijn wanneer je een grote stad of toeristische bestemming bezoekt.

3. Controleer de luchtkwaliteit

Plan je een wandeling of hardloopsessie? Dan is het geen slecht idee om eerst te controleren hoe schoon de lucht is op de plek waar je dat gaat doen. Google Maps heeft daarvoor een speciale functie: een luchtkwaliteitslaag. Tik rechtsboven op het pictogram Lagen en kies voor ‘Luchtkwaliteit’. Je krijgt vervolgens een kleurgecodeerde kaart te zien, die direct duidelijk maakt hoe het met de luchtkwaliteit is gesteld.

4. Maak persoonlijke lijstjes

Google Maps is ook handig als digitale reisplanner. Je kunt interessante restaurants, winkels, bezienswaardigheden en andere locaties opslaan in persoonlijke lijsten. Tik op een locatie en dan op het bladwijzer-icoontje. Vervolgens kun je een bestaande lijst gebruiken, zoals Favorieten, of zelf een nieuwe lijst maken. Je kunt bovendien een notitie aan een opgeslagen locatie toevoegen. Alle opgeslagen plekken verschijnen daarna overzichtelijk op de kaart.

5. Gebruik Maps offline

Dit is misschien wel de handigste functie wanneer je op vakantie gaat. Je kunt namelijk kaarten van tevoren downloaden en ze later zonder mobiele verbinding gebruiken. Dat is bijvoorbeeld prettig wanneer je door een gebied rijdt waar de dekking slecht is.

Zoek eerst naar een locatie, open de bijbehorende informatiekaart en zoek naar de optie ‘Offline kaart downloaden’. Daarna kan Google Maps de gedownloade kaart automatisch gebruiken wanneer je geen verbinding hebt.

Houd er wel rekening mee dat offline kaarten opslagruimte op je iPhone innemen en dat de volledige route binnen het gedownloade gebied moet vallen. Bovendien zijn ov-, fiets- en wandelroutes offline niet beschikbaar en moet je het bij autorijden doen zonder actuele verkeersinformatie en alternatieve routes. Desondanks is het beter dan niets.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Maps is dus veel meer dan een simpele navigatie-app. Vooral offline kaarten en Immersive View zijn functies die je vakantie een heel stuk gemakkelijker kunnen maken.

Meer tips?

Vond je dit leuke tips en wil je er meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!