Schakel deze functie in Waze snel in (voor je eigen veiligheid)

In Waze zit een handige functie waarmee je Waze-gebruikers handsfree kunt waarschuwen voor gevaarlijke situaties – we laten zien hoe die werkt.

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Schakel deze functie in Waze in voor je eigen veiligheid

Waze is meer dan een navigatie-app. Dankzij de actieve community waarschuwt de app je voor files, ongelukken en obstakels op de weg. Met Conversational Reporting (Praten met Waze) wordt het een stuk eenvoudiger en veiliger om zelf meldingen te maken.

Je hoeft dan geen ingewikkelde menu’s te openen of specifieke spraakcommando’s te onthouden. Tik op de meldknop en vertel gewoon wat je ziet. Bijvoorbeeld: ‘Er ligt een groot voorwerp op de rechterrijstrook’ of ‘Verderop staat een politieauto’. De AI-technologie van Google Gemini begrijpt je omschrijving en zet die automatisch om in een melding op de kaart. Is iets niet helemaal duidelijk? Dan stelt Waze een vervolgvraag. Ook daarop kun je gewoon mondeling antwoorden.

Zo schakel je het in

Conversational Reporting staat niet bij iedereen automatisch ingeschakeld. Zo controleer je de instelling op je iPhone:

Open de Waze-app; Tik linksboven op de menuknop en dan op ‘Instellingen’; Kies ‘Stem en geluid’; Schakel de optie ‘Melden met je stem’ in.

Geef Waze vervolgens toestemming om je microfoon te gebruiken. Daarna kun je tijdens het rijden op het meldingsicoon tikken en vertellen wat je tegenkomt. Gebruik je Apple CarPlay? Schakel de functie dan eerst in op je iPhone, voordat je deze weer met je autosysteem verbindt.

Zie je de optie niet? Controleer dan eerst of je de nieuwste versie van Waze gebruikt en of de microfoon wel is ingeschakeld.

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Veilig onderweg

Conversational Reporting maakt het melden van gevaarlijke situaties een stuk eenvoudiger en daarmee ook veiliger. Toch blijft het belangrijk om je aandacht op de weg te houden. Laat bij voorkeur een passagier meldingen doen en bedien de app zo mogelijk niet uitgebreid tijdens het rijden.

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