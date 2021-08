9 tips om alles uit de standaard Camera-app van de iPhone te halen

Apples Camera-app is voor veel mensen de meestgebruikte iPhone-app. Maar veel van de handigste functies zitten goed verstopt. In dit artikel zetten we negen praktische tips op een rij.



Lees verder na de advertentie.

1. Gebruik de Camera-shortcut op je vergrendelscherm

Sommige foto’s kun je voorbereiden, maar meestal doet een fotogeniek moment zich spontaan voor. In dat soort gevallen telt iedere seconde, en daar heeft Apple gelukkig aan gedacht. Op het vergrendelscherm van de iPhone zit namelijk standaard een knop, waarmee je direct naar de camera kunt.

Dit doe je door langer op het Camera-icoon te drukken, die je rechtsonder het scherm ziet. Direct wordt de Camera-app geactiveerd en kun je een foto maken. In plaats van op het Camera-icoon te drukken, kun je de camera overigens ook snel activeren door te vegen. Swipe hiervoor het vergrendelscherm naar links

2. Zet Live Foto’s altijd aan

Apple introduceerde de Live Foto’s-functie met de komst van de iPhone 6S. Hierdoor verandert een stilstaande foto in een korte animatie van 3 seconden. Dat is leuk, maar kan ook een rol spelen in het verbeteren van je foto’s. Door de functie standaard aan te zetten (door op het cirkelvormige icoontje bovenin beeld te tikken), kun je een mislukte foto achteraf nog redden. Dit werkt als volgt:

Open de Foto’s-app en zoek de Live Foto die je wil bewerken; Tik op Wijzig; Tik onderin op het cirkelvormige Live Photos-icoon; Kies onderin beeld op de tijdlijn het moment waarop de foto er wel goed uitzag; Tik op Gereed om de nieuwe foto te bewaren.

3. Kies de juiste stand voor de situatie

De Camera-app van Apple is uitgebreider dan je misschien denkt. In de app kun je tussen verschillende modi schakelen door over de onderste balk (boven de sluiterknop) te vegen. Zo activeer je bijvoorbeeld de Portretmodus, maak je een vierkant venster (ideaal voor Instagram), schiet je een slowmotion-video of start je de Panoramafunctie.

4. Zet burstmodus aan voor actiefoto’s

Als je bij een actiefoto zeker wilt weten dat je dat ene moment vastlegt, activeer je de burstmodus. Deze stand schiet tien foto’s in een seconde, wat het een stuk makkelijker maakt om een beweging vast te leggen zonder dat het beeld wazig wordt. Dit komt bijvoorbeeld goed van pas als je een rijdende auto fotografeert, of een persoon die in de lucht springt.

Het activeren van deze burstmodus is heel makkelijk: houd de bovenste volumeknop (links van je iPhone) langer ingedrukt en je iPhone schakelt direct burst in. Na afloop kun je in een nieuw venster de foto’s kiezen die goed genoeg zijn. Hiermee voorkom je dat je hele filmrol zich razendsnel opvult.

5. Schiet vlug een video met QuickTake

Om een video te schieten, veeg je de cameramodus naar ‘Video’. Maar het switchen tussen foto en video kan nog sneller. Houd simpelweg langer de opnameknop ingedrukt en je iPhone begint direct met filmen. Laat je los, dan stopt de opname.

Vind je het vervelend om tijdens het filmen steeds je vinger op het scherm te houden? Trek de knop dan tijdens het opnemen naar het slotje rechts. Daarna kun je het scherm loslaten en blijft de iPhone filmen. Tik op het rode vierkant om de opname te stoppen.

6. Zet het raster aan

Zijn je foto’s vaak een beetje scheef, of staat het onderwerp vaak niet helemaal in het midden? Dan kan het helpen om het raster aan te zetten van de Camera-app. Dit werkt als volgt:

Open de Instellingen-app; Ga naar Camera; Zet de schakelaar achter Raster op groen.

Voortaan wordt het beeld van je camera opgedeeld in negen rechthoeken. Dit maakt het makkelijker om te bepalen wat het exacte middenpunt is van je beeld. Het raster zie je uiteraard niet terug op je uiteindelijke foto’s.

7. Gebruik de volumeknop om af te drukken

Als je het perfecte shot voor je camera hebt, kan het vervelend zijn om naar de digitale knop op je scherm te gaan om af te drukken. Afhankelijk van de manier waar op je de iPhone vast hebt, kan het makkelijker zijn om de foto af te drukken met een volumeknop. Dit doe je door op de knop waarmee je het volume omhoog zet te tikken. Dit kan zowel de bovenste als onderste volumeknop zijn.

8. Stel focus en belichting handmatig in

De iPhone heeft een prima autofocus, maar zo nu en dan gaat hij toch de mist in. Check dus altijd even hoe een foto eruitziet als je zelf de focus en belichting instelt. Dit doe je door op het iPhone-scherm te tikken waar je de focus op wil leggen; er verschijnt dan een geel kader met een zonnetje. Veeg vervolgens van boven naar beneden om de belichting feller of donkerder te maken.

9. Zet AE/AF-vergrendeling aan

Ben je tevreden met je handmatig ingestelde belichting en focus? Dan wil je deze waarschijnlijk ook voor andere kiekjes vaker gebruiken. In dat geval kan het helpen om AE/AF-vergrendeling aan te zetten.

Hiermee vergrendel je de instellingen die je zojuist gemaakt hebt. Dit doe je door het gele vierkantje dat je focusgebied aangeeft een seconde ingedrukt te houden. Bovenin beeld verschijnt de term ‘AE/AF-vergrendeling’.

Op zoek naar meer handige iPhone-tips?

De iPhone is een apparaat met een enorme hoeveelheid aan toepassingen, als je tenminste weet waar je moet zoeken. Wil je meer van dit soort handige tips om meer te weten te komen over onmisbare apps die wat ons betreft op iedere iPhone thuishoren, hoe iPhone snelladen werkt en nog veel meer? Neem dan een kijkje in onze iPhone beginnersgids.