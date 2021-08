De 10 iPhone-instellingen die iedereen aan zou moeten passen

Of je nu een net een nieuwe iPhone hebt gekocht, of al jaren met de smartphone van Apple rondloopt: dit zijn wat ons betreft de instellingen die je direct moet aanpassen.​

10 iPhone-instellingen aanpassen die je iPhone beter maken

Als je een iPhone voor het eerst aanzet, staat alles standaard ingesteld. Dat gaat in heel veel gevallen goed, waardoor je soms niet eens in de Instellingen-app hoeft te duiken om iets aan te passen. Toch zijn er minstens acht aanpassingen die wij iedereen kunnen aanbevelen.

1. Een Raster in de camera-app

Foto’s maken met je iPhone wordt net wat gemakkelijker als je alles mooi kunt uitlijnen. Dat wordt simpel met het ingebouwde raster.

Deze zet je aan via de Instellingen-app, naar beneden te scrollen, op ‘Camera’ te tikken en het knopje achter ‘Raster’ op groen te zetten. Ook activeer je hierdoor een ingebouwde waterpas. Handig als je iets van bovenaf wil fotograferen en applezo het beeld kaarsrecht houdt.

2. Gepland ‘Niet Storen’ aanzetten

Op een bepaald moment van de dag even geen telefoontjes, appjes en andere notificaties ontvangen, kunnen we iedereen aanraden. Stel daarom de ‘Niet Storen’-functie gepland in. Dat zorgt ervoor dat je iPhone iedere avond bijvoorbeeld om tien uur op stil gaat tot ‘s ochtends zeven uur.

Het scherm blijft dan zwart en laat ook geen afleidende notificaties meer zien. Je schakelt dit in via ‘Instellingen > Niet Storen’, waar je een tijdstip kunt instellen.

3. Berichtgeving van je apps kritisch bekijken

Apps leiden je dolgraag af, maar daar zit jij natuurlijk niet op te wachten. Geef daarom niet zomaar alle apps toestemming om je notificaties te sturen. Door naar ‘Instellingen’ en ‘Berichtgeving’ te gaan, kun je per app zien wat hun bevoegdheden zijn.

Zo raden we bijvoorbeeld aan om WhatsApp wel berichten te laten sturen, maar hebben veel iOS-games deze bevoegdheid helemaal niet nodig.

Regelmatig deze lijst bekijken en de rechten van apps intrekken, zorgt voor een iPhone die minder afleidt en ook beter in gebruik is: iedere keer als je een melding ontvangt, weet je dan immers dat hij de moeite waard is.

4. Zet locatiegegevens uit voor apps die dat niet nodig hebben

Je iPhone doet al veel dingen zelf om jouw privacy te waarborgen, maar je kunt hem ook nog een handje helpen. Dat kan al heel makkelijk door met een kritische blik te kijken naar de apps die toegang hebben tot je locatiegegevens.

Net als bij de vorige tip over Berichtgeving, hoeven heel veel apps op je iPhone namelijk helemaal niet te weten waar je uithangt. Ga dus naar ‘Instellingen’, tik op ‘Privacy’ en schakel bij ‘Locatievoorzieningen’ alle apps uit die niet hoeven te weten waar je bent.

5. Het Bedieningspaneel aanpassen

Het Bedieningspaneel van iOS is een handige manier om specifieke functies van de iPhone snel bij de hand te hebben. Wijzig bijvoorbeeld de helderheid van je scherm, schakel bluetooth in- en uit en activeer de zaklamp van je iPhone.

Bovendien kun je dit paneel nog verder uitbreiden door er regelaars aan toe te voegen. Op die manier stop je een afstandsbediening voor de Apple TV, een wekker, niet storen tijdens het autorijden, of een schermopname ook in dit paneel.

Dit doe je via ‘Instellingen > Bedieningspaneel’. Voeg vervolgens naar voorkeur allerlei regelaars toe (of verwijder ongewenste regelaars).

6. Verberg of verwijder Standaard-apps

Om je iPhone een vliegende start te geven, staan er standaard een aantal apps op het toestel geïnstalleerd. In het geval van Apple Kaarten, de Weer-app en iMessage is dat heel handig. Maar als je nooit de koersen van aandelen hoeft te checken en geen ebooks met Boeken gaat lezen, zijn sommigen overbodig.

Deze kun je gelukkig gemakkelijk verbergen in een mapje, of nog beter: verwijderen van je iPhone. Dit doe je door het app-icoon even ingedrukt te houden en vervolgens op het kruisje te drukken. Wil je de app later weer downloaden? Dan kun je ze gewoon in de App Store vinden.

7. Stel widgets van je favoriete apps in

Widgets zijn uitgeklapte versies van apps om je thuisscherm persoonlijk te maken. Voeg bijvoorbeeld een Weer-widget toe om te zien of je vandaag een paraplu nodig hebt, of krijg een overzicht van je favoriete Foto’s.

Je voegt widgets toe door het scherm lang ingedrukt te houden tot de app-iconen beginnen te wiebelen. Tik vervolgens op het plusje linksboven en kies de widget(s) die jij wil toevoegen uit de lijst. Sleep de ‘uitgeklapte app’ vervolgens naar de gewenste plek op het iPhone-thuisscherm en kies ‘Gereed’.

We hopen dat je deze functie nooit nodig hebt, maar toch is het fijn om deze achter de hand te hebben. Door een noodcontact in te stellen is iemand direct op de hoogte als het alarmnummer met je iPhone wordt gebeld. Zij krijgen ook een kaartje van je locatie.

Je stelt deze optie in via de Instellingen-app, waarna je via ‘Noodmelding’ en ‘Configureer contact voor noodgeval’ de stappen op het scherm kunt volgen.

9. Doe het licht uit

Beter voor je ogen en de accuduur van je iPhone gaat er op vooruit. Wij zijn fan van de donkere modus. Zodra je deze ingebouwde iPhone-functie aanzet, krijgt het besturingssysteem een ander tintjes.

Menu’s, instellingen en veel apps zijn niet langer spierwit, maar donker. Aan de andere kant worden teksten die voorheen wit waren nu donker, zodat er een contrast aanstaat. Vooral wanneer je je iPhone ‘s avonds gebruikt is de donkere modus erg fijn.

Je zet de donkere weergave aan via de Instellingen-app. Tik op ‘Beeldscherm en helderheid’ en kies bovenaan voor ‘Donker’. Wil je dat je iPhone overdag een lichte weergave heeft, en ‘s avonds zelf overschakelt naar donker? Verschuif dan de schakelaar bij ‘Automatisch’.

10. Zet spionnen buitenspel

Adverteerders gebruiken trackers om jou over het internet te volgen. Door precies in kaart te brengen wat jij (niet) leuk vindt, schotelen zij je hele persoonlijke reclames voor. Dit is voor hen heel lucratief, maar het gaat wel ten koste van je privacy.

Gelukkig heeft de iPhone een ingebouwde functie om deze trackers te blokkeren. Zodra je dit doet, wordt de spionerende software van adverteerders automatisch geblokkeerd.

Je regelt dit via de Instellingen-app op je iPhone. Scrol naar beneden en kies ‘Privacy’, tik op ‘Tracking’ en verschuif de schakelaar bovenaan.

