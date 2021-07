Een iPhone snelladen: zo zit je telefoon vliegensvlug vol

Een iPhone snelladen is makkelijker dan je denkt. In deze tip laten we de verschillende manieren zien waarmee je de accu van je iPhone een stuk rapper naar honderd procent krijgt.

Lees verder na de advertentie.

Een iPhone snelladen: zo doe je dat

Om maar direct met de deur in huis te vallen, er zijn twee manieren om een iPhone-accu sneller te vullen: 1) op de officiële en 2) onofficiële manier.

Hoe snel je je iPhone kunt opladen, hangt af van het model. In onderstaande tabel hebben we de maximale snelheden per model voor je opgesomd. Hierbij geldt hoe hoger het getal voor de “W”, hoe sneller de iPhone-accu volzit.

Model Maximale oplaadsnelheid iPhone 12 (mini / Pro / Pro Max) 20W iPhone SE (2020) 18W iPhone 11 (Pro / Pro Max) 18W iPhone XS (Max) 15W iPhone XR 15W iPhone X 15W iPhone 8 (Plus) 15W iPhone 7 (Plus) 10W

Optie 1: iPhone sneller laden met een iPad-adapter

De goedkoopste manier om je iPhone sneller op te laden, is met de adapter die Apple met de iPad standaard meelevert. Wie een iPad 2020, iPad Air 2020 of iPad Pro 2021 koopt krijgt hier een adapter met 20 Watt aan vermogen bij. Dit is genoeg power om de nieuwste iPhone, de iPhone 12, van kracht te voorzien.

Binnen een halfuur heb je meer dan genoeg energie om je smartphone weer een volle dag te kunnen gebruiken. Hoe lang het opladen precies duurt, hangt van de accucapaciteit en maximale oplaadsnelheid van je model af.

In de iPad-adapter kun je gewoon de Lightning-kabel stoppen die bij de iPhone wordt geleverd. Deze lader kun je ook gebruiken om iPhones die ouder dan de iPhone 8 zijn sneller op te laden. Heb je nog geen iPad-adapter in huis? Je kunt deze bij vrijwel alle bekende winkels op de kop tikken. Ook bij Apple zelf is hij beschikbaar.

Lees ook: Advies: welke iPhone-oplader heb jij nodig?

Optie 2: iPhone snelladen met andere usb-c-adapter

Je hebt niet per se een officiële adapter van Apple nodig om je iPhone te snelladen. Ook alternatieve (en vaak goedkopere) laders weten het klusje te klaren.

Wel moet je op bepaalde aspecten letten, zoals het maximale vermogen van de adapter. Omdat de iPhone een maximale oplaadsnelheid heeft, heb je bijvoorbeeld weinig aan een adapter met 120 Watt-vermogen. Als je de oplader voor meerdere apparaten met hogere snelheden wil gebruiken, zoals een MacBook, dan is ‘ie misschien wel de moeite waard.

Let ook op de ingangspoort van deze adapter. De meeste iPhones hebben een Lightning-ingang, dus zorg ervoor dat dit kabeltype op de oplader past. Meestal heb je een Lightning-naar-usb-c-kabeltje nodig om je iPhone te snelladen.

Conclusie: ons advies

Wat ons betreft is het aanschaffen van een iPad-adapter van 25 euro voor de meeste mensen de beste keus om de iPhone sneller op te laden. Er zijn goedkopere alternatieven beschikbaar, maar let dan wel goed op of de adapter jouw apparaten ondersteunt.

Geschiedenis van iPhone en snelladen

Lange tijd was het een veelgehoord punt van kritiek over de iPhone: de lage oplaadsnelheid. Het probleem zat ‘m met name in de oplader die Apple in de telefoondoos stopte.

Tot aan de iPhone 11, die in 2019 verscheen, kwamen nieuwe iPhones namelijk standaard met een 5 Watt-adapter. Deze oplader doet er uren over om een Apple-telefoon van 0 naar 100 procnt te krijgen. De iPhone 11 kreeg een 18 Watt-adapter in de doos, die zijn werk veel sneller doet.

De meest controversiële beslissing nam Apple in 2020 met de iPhone 12. Vanaf dit model werd de adapter uit de verpakking gehaald. Wie nog een iPhone-oplader nodig heeft, moet ‘m sindsdien los aanschaffen.

Naar eigen zeggen doet Apple dit vanuit milieuoverwegingen. Hoeveel hout deze uitspraak snijdt, lees je in ons artikel over de duurzaamheid van de iPhone 12.