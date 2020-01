Als je ruimte wil vrijmaken op je iPhone, is het slim om je apps te verwijderen, maar dan ben je vaak wel al je gegevens kwijt. Gelukkig is er ook de mogelijkheid om je apps op te ruimen: zo blijven je gegevens bewaard en wordt alleen onnodige data weggegooid. Zo werkt het.

Zo ruim je iOS-apps op

Apps nemen steeds meer ruimte in op je iPhone. Als je een app niet vaak gebruikt, maar ‘m wel wil behouden omdat je je gegevens niet wil verwijderen, kun je een iOS-app ook ‘opruimen’. Hierbij wordt er opslagruimte vrijgemaakt, zonder het app-icoon en je gegevens in de app weg te halen. Zo doe je het:

Ga naar instellingen en tik op ‘Algemeen’; Tik op iPhone-opslag; Scroll naar beneden en tik op een app die je op wil ruimen; Tik op ‘ruim op’ en bevestig je keuze.

Je documenten en gegevens zijn nu nog opgeslagen en het app-icoon staat nog op je beginscherm. Er staat alleen een wolkje met een pijltje voor. Als je de app nu weer gaat gebruiken, tik je simpelweg op het icoon en wacht je even tot de app weer (automatisch) is gedownload. Nu kun je weer verder gaan waar je gebleven bent.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Automatisch apps opruimen

Ook kun je ervoor kiezen om automatisch apps op te ruimen als je ze een tijd niet hebt gebruikt. Zo vult je opslagruimte zich niet ongemerkt met allerlei data waar je niets aan hebt. Hiervoor ga je in instellingen naar Algemeen, tik je op ‘iPhone-opslag’ en schakel je ‘Ruim apps op’ in. Wil je dit weer uitschakelen? Dan ga je in instellingen naar ‘iTunes Store en App Store’ en zet je het schuifje onderin weer uit.

Meer geheugen vrij maken

Heb je na het opruimen van je apps nog steeds niet genoeg opslagruimte beschikbaar? Bekijk dan onze tips om ruimte vrij te maken in je iPhone of bekijk de video hieronder, waarin we drie snelle tips geven om je iPhone-geheugen vrij te maken.