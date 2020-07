De publieke bèta van iOS 14, iPadOS 14 en tvOS 14 is nu beschikbaar, en die van macOS Big Sur en watchOS 7 kan nu op ieder moment verschijnen. Maar hoe maak jij je Apple-apparaten eigenlijk klaar voor deze test-update? Wij helpen je stap voor stap.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

macOS Big Sur en iOS 14 bèta voorbereiding: zo installeer je ze veilig

Alle grote software-updates van Apple (van macOS Big Sur tot watchOS 7) komen pas in het najaar uit, maar met de meeste kun je nu al aan de slag. Apple heeft de publieke bèta van iOS 14, iPadOS 14 en tvOS 14 nu uitgebracht, waardoor ondersteunende apparaten alle nieuwe functies al kunnen gebruiken. Het enige wat jij daarvoor moet doen is jezelf even voorbereiden, waarmee wij jou een handje helpen in dit artikel.

1. Check of je apparaat de bèta ondersteunt

Maak jezelf niet blij met een dooie mus door jezelf te verheugen op een bèta die je niet kan installeren. Ieder jaar vallen er oudere apparaten buiten de boot, dus kijk van tevoren altijd of jouw iPhone, iPad of Mac de update wel ondersteunt. Dit jaar zijn dit de volgende Apple-apparaten.

2. Wees je bewust van de risico’s die bij een bèta horen

Ieder jaar waarschuwen we er nadrukkelijk voor: hoewel een bèta een leuk voorproefje is op een grote update, blijft het een onstabiele testversie. Ieder jaar duiken er verhalen op over bugs, vastlopers en apps die niet of niet goed meer werken.

Houd daar dus rekening mee als je besluit de bèta te installeren op een apparaat dat je dagelijks nodig hebt, bijvoorbeeld voor je werk of studie. Besluit je ondanks dat toch de bèta te draaien, dan raden we aan om altijd even een dag of twee te wachten om te zien of er grote fouten worden ontdekt.

3. Meld je alvast aan voor een bèta-account

Om de bèta straks te installeren heb je jouw Apple ID nodig en de speciale bèta-website van Apple. Door jezelf hierop aan te melden kun je straks op het apparaat waar je de bèta zet meteen aanmelden en beginnen met installeren. Je doet dit als volgt:

Ga naar de bèta-website van Apple; Log in met je Apple ID en wachtwoord; Klik op ‘iOS’; Kies het apparaat waar je de bèta op wil installeren.

4. Maak een reservekopie van je apparaat

Als je geen zin hebt om op de avond van de bèta eerst te wachten tot je een reservekopie hebt gemaakt, kun je dit nu alvast doen. Een back-up maken van je apparaat is absoluut noodzakelijk: het is de enige manier om te downgraden van de bèta naar de reguliere software en je hebt iets om op terug te vallen als de bèta per ongeluk je data verwijdert.

Hoe je een back-up maakt hangt af van het apparaat waar je de testversie op installeert. In onderstaande tips leggen we stap voor stap uit hoe dit werkt.

Wanneer is de definitieve release van iOS 14, macOS Big Sur en meer?

Hoewel we nog geen exacte datum weten, komen alle grote updates van Apple altijd in het najaar uit. Meestal komt iOS 14 in september, tegelijk met de nieuwe 2020 iPhones, gevolgd door iPadOS, macOS, watchOS en tvOS in de maanden erna. Wij hebben iOS 14 inmiddels uitgebreid getest. Onze bevindingen lees je in de iOS 14 preview.