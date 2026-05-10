Om deze reden gebruikt nu iedereen ChatGPT (in plaats van Claude)

Claude wordt steeds populairder, maar veel gebruikers kiezen er nu tóch weer voor om ChatGPT te gebruiken. Dit is de reden!

ChatGPT vs Claude

Gebruik je regelmatig chatbots als ChatGPT en Claude? Dan heb je vast al gemerkt dat er bepaalde verschillen zijn tussen de diensten. Eerder zetten we al een aantal verschillen onder elkaar, maar die zijn recent weer wat kleiner geworden. OpenAI heeft een belangrijke update uitgebracht, die ChatGPT veel beter maakt. In de nieuwe versie geeft ChatGPT nauwkeurigere antwoorden en zijn de reacties van de chatbot compacter.

Dat was ook wel nodig, want ChatGPT gebruikte voorheen vaak onnodig veel leestekens. Onder die tekens vielen ook (veel) emoji, maar dat is in de nieuwste versie van ChatGPT niet meer het geval. Update GPT-5.5 heeft ChatGPT weer wat aantrekkelijker gemaakt om te gebruiken, waardoor veel gebruikers deze chatbot nu toch weer verkiezen boven Claude. Toch is die update niet het belangrijkste voordeel van ChatGPT.

Limieten bij Claude

Een belangrijk verschil tussen ChatGPT en Claude is de limiet die bij de chatbots geldt. Vrijwel iedere chatbot die met kunstmatige intelligentie werkt heeft een bepaalde dagelijkse limiet bij (gratis) abonnementen. Bij de ene dienst bereik je die limiet sneller dan bij de andere en juist dat is het nadeel van Claude. Gebruikers klagen over limieten die wel heel snel worden bereikt, zowel bij de gratis als de betaalde versie.

Bij ChatGPT wordt deze dagelijkse limiet veel minder snel bereikt, zeker als je een betaald abonnement hebt. Het komt dan nauwelijks voor dat je te veel opdrachten hebt ingevoerd bij de chatbot. Dat is een ander verhaal bij Claude, waar je al snel moet wachten na het bereiken van je limiet. Bij Claude wordt gewerkt met zogeheten tokens, waarvan je er slechts een beperkt aantal hebt per dag. Heb je die tokens verbruikt? Dan moet je een aantal uur of zelfs een dag wachten, voordat je verder kunt gaan in Claude.

Ben je een fanatieke gebruiker van chatbots? In dat geval is ChatGPT op dit moment vermoedelijk de beste keuze, omdat je daar meer vrijheid hebt dan bij Claude het geval is. De kans is groot dat dit in de toekomst gaat veranderen, omdat veel gebruikers nu klagen over de limieten bij Claude. Er verschijnen regelmatig updates voor de chatbots, waarmee de verschillen waarschijnlijk weer wat kleiner worden.

Er zijn overigens meer verschillen tussen ChatGPT en Claude, zo is de laatstgenoemde creatiever en is ChatGPT juist beter in logisch nadenken.