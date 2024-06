Zo maak je AirPods het beste schoon (volgens Apple)

Na verloop van tijd worden je AirPods onherroepelijk vies, daarom vertellen we je hoe je ze het beste weer schoon kunt maken.

Zo maak je je AirPods het beste schoon

Je ziet het vaak niet direct aan de buitenkant, maar misschien merk je wel dat de geluidskwaliteit van je AirPods minder is geworden. Ook dat is een teken dat er ergens viezigheid zit. En zelfs als je helemaal niets merkt, is het een goed idee om je AirPods met enige regelmaat schoon te maken. We vertellen je hoe je dat het beste kunt doen. Daarbij volgen we de richtlijnen van Apple, want die zijn er niet voor niets.

Maak je AirPods, AirPods Pro en AirPods Max schoon

Nee, je AirPods hoeven gelukkig niet in bad. Sterker nog, Apple geeft aan dat je je AirPods of AirPods Pro nooit onder water moet houden. Ook scherpe voorwerpen en schurende materialen zijn uit den boze. Schoonmaken doe je met een zachte, droge, pluisvrije doek.

Zijn je AirPods in aanraking gekomen met stoffen zoals zeep, shampoo, conditioner, lotion, parfum, oplosmiddelen, wasmiddelen, zuren of zuurrijk voedsel, producten tegen insecten, zonnebrandcrème, olie of haarverf, dan gebruik je eerst een doek die licht is bevochtigd met water. Daarna droog je ze weer met een droge doek. Zorg ervoor dat ze weer helemaal droog zijn voordat je ze weer in de oplaadcase stopt.

Maak de (oplaad)case van je AirPods schoon

Ook de (oplaad)case (van alle AirPods) maak je schoon met een zachte, droge, pluisvrije doek. Bij hardnekkige vlekken kun je de doek een beetje vochtig maken met isopropylalcohol (isopropanol). Laat de oplaadcase daarna goed drogen. Om de Lightning- of USB C-connector schoon te maken, gebruik je een schone, droge, zachte borstel. Vermijd took hier scherpe voorwerpen en schurende materialen.

Maak de oorkussentjes van je AirPods Pro schoon

Zit er vocht in een oorkussentje, tik de AirPod dan met de opening van het oorkussentje naar beneden op een zachte, droge, pluisvrije doek. Je kunt de oorkussentjes ook van de AirPods afhalen en ze met water schoonspoelen. Gebruik in elk geval geen zeep of schoonmaakmiddelen. Laat de oorkussentjes eerst drogen voordat je ze weer terugplaatst.

Maak de kussens en hoofdband van je AirPods Max schoon

Dit mag van Apple met een mengsel van 5 ml vloeibaar wasmiddel en 250 ml water. Verwijder eerst de kussens en houd de AirPods Max tijdens het schoonmaken van de hoofdband ondersteboven. Bevochtig een pluisvrije doek met het mengsel en maak beide kussens en de hoofdband er mee schoon door lichtjes te wrijven. Veeg vervolgens na met een andere doek die je licht bevochtigt met water en dan met een droge doek. Laat je AirPods Max minimaal een dag drogen voordat je de kussens weer terugplaatst.

Waterbestendig of niet?

Hoewel Apple aanraadt om je AirPods sowieso niet onder water te houden, is er verschil in hoe goed ze tegen water kunnen. Daarom een klein overzichtje:

Zweet- en waterbestendig (niet waterdicht):

AirPods Pro (1e en 2e generatie)

AirPods (3e generatie)

MagSafe-oplaadcase voor AirPods (3e generatie)

Lightning-oplaadcase voor AirPods (3e generatie)

MagSafe-oplaadcase voor AirPods Pro (2e generatie)

Niet waterdicht of waterbestendig:

AirPods (1e en 2e generatie)

Lightning-oplaadcase voor AirPods (1e en 2e generatie)

Draadloze oplaadcase voor AirPods (1e en 2e generatie)

AirPods Max

Smart Case

MagSafe-oplaadcase voor AirPods Pro (1e generatie)

Draadloze oplaadcase voor AirPods Pro (1e generatie)

